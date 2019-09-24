Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрровали утром 24 сентября в 142 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Жители краевого центра почувствовали подземные толчки силой примерно в один-два балла.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные сейсмостанции "Петропавловск", эпицентр сейсмособытия находился в точке с координатами 52.05 северной широты, 159.89 восточной долготы, на глубине 14 километров.

Кроме жителей Петропавловска землетрясение никто не ощутил.

Оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона провели обследование зданий социально-значимых и потенциально опасных объектов, жилых домов. Повреждений не обнаружено.