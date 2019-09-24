Число аварий на производстве можно снизить во много раз

О человеческом факторе мы слышим постоянно, как только происходит какая-то серьезная авария. Скажем, только в нефтяной промышленности ежегодно происходит около 20 тысяч аварий, ущерб составляет сотни миллиардов рублей. И именно человеческий фактор в 80 процентах случаев является причиной происшествий. Не лучше ситуация и во многих других отраслях. Что, впрочем, понятно. Ведь современные технологии усложняются, протекают все быстрее. Требуют от операторов максимального внимания и профессионализма. Весь процесс им надо постоянно держать в голове, не отвлекаться ни на секунду.

В таких очках человек превращается в "биологического робота", который не может ошибиться, так как действует строго по инструкции. Фото: Microsoft

Словом, проблема острейшая. В ведущих компаниях мира ее пытаются решить, в частности с помощью очков дополненной реальности (ОДР). Чем они отличаются от уже широко известных очков виртуальной реальности, где человек видит только искусственный мир, мультик? В ОДР человек видит все то же, что и без очков, но плюс к этому различные изображения, например инструкции, как проводить ту или иную операцию. Образно говоря, человек превращается в "биологического робота", который просто не может ошибиться, потому что действует строго по инструкции, а все действия фиксируются камерой очков.

Создать такие очки - задача очень нетривиальная, требующая серьезных вложений. Скажем, только один из многочисленных американских проектов оценивается в 5 миллиардов долларов. Разработать российский вариант таких очков взялись молодые нижегородские ученые Владислав Яшков, Вадим Вишневский и Игорь Федоров, вчерашние студенты Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

- Прежде всего мы провели анализ очков дополненной реальности, которые сегодня уже применяются, - говорит Вадим Вишневский. - Например, с помощью таких очках рабочие Боинга ведут сборку самолетов. Скажем, рабочему надо к какому-то узлу подсоединить множество проводов. Так вот в очках уже заложена программа правильного подсоединения. Это изображение проецируется на сетчатку глаз рабочего. По сути, это инструкция, как действовать. Более того, если какой провод он подсоединил правильно, загорается зеленый свет, если неправильно - красный. То есть очки постоянно делают подсказки. Что в разы снижает число ошибок человека, а значит, и возможных аварий.

Сегодня именно человеческий фактор в 80 процентах случаев является причиной серьезных аварий

Очевидно, что это устройство для многих отраслей промышленности крайне необходимое, они уже применяются в ряде крупных иностранных фирм, но пока никому не удалось разработать эффективные очки для опасных производств. А ведь как раз там они нужны прежде всего, так как последствия аварий особенно тяжелые. И нижегородские ученые взялись именно за эту задачу, которую пока никому не удалось решить. Слишком много требований выставляется к такому устройству. Очки должны быть прочными, стойкими к высокой температуре, ударам, к влажности, пыли, иметь систему затемнения, чтобы приспосабливаться к любому освещению и т.д. Сегодня нижегородцы уже создали прототип устройства. В нем два процессора. Один с помощью стереокамеры определяет местоположение объекта, с которым ведется работа. Второй создает изображение "инструкции" на сетчатке глаза рабочего. Чтобы это изображение из процессора попало на сетчатку, применяется компактная волноводная оптика.

- В наших очках есть специальная система замены батарей, которая обеспечивает их бесперебойное использование на протяжении всего рабочего дня, - говорит Вадим Вишневский. - Кстати, зарубежные устройства работают без подзарядки не более двух часов.

Созданные нижегородцами очки первые в мире подобные устройства для особо опасных производств. Пока они весят около 400 грамм, но авторы разработки уверены, что смогут уменьшить вес в пять раз. Прежде всего они намерены всю электронику перенести из головной части очков в вычислительный блок на поясе, оставив на голове только камеру и компактную оптику.

Перспективную разработку заметили. Авторы стали резидентами Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, получили грант в два миллиона рублей от Фонда содействия инновациям, чтобы довести прототип до серии. На многих производствах ждут новое устройство. В нем заинтересованы крупные компании, прежде всего металлургические. Сегодня у нижегородцев уже есть предзаказ на полторы тысячи устройств.