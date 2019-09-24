Малому бизнесу в лесной сфере выделили рекордные объемы сырья

Почти 40 процентов предприятий лесозаготовки и деревообработки Пермского края относятся к малому бизнесу. Опыт последних лет показывает: сектор успешно развивается на фоне флагманов отрасли.

В 2019 году субъектам малого и среднего предпринимательства впервые предоставлен 1 миллион кубических метров лесного ресурса. Это реальная поддержка малого бизнеса, особенно в северных районах, где лесозаготовка исторически основной, а иногда и единственный вид деятельности и занятости населения.

По объемам заготовки древесины наш регион традиционно входит в десятку лидеров страны. По данным минприроды Прикамья, за пять лет средний пятилетний объем заготовки древесины составил порядка восьми миллионов кубометров, из них на долю арендаторов лесных участков приходится около 75 процентов - шесть миллионов кубов.

В прошлом году впервые было заготовлено девять миллионов кубометров. Рост произошел за счет арендаторов лесных участков и субъектов малого и среднего предпринимательства. За последние семь лет удалось добиться положительной динамики в вопросах охраны лесов от незаконных рубок. Количество, объем и причиненный ущерб сократились в 1,5 раза. Раскрываемость лесонарушений за последние пять лет стабильно превышает 70 процентов. От 40 до 50 процентов всех случаев незаконной рубки выявляется при проведении патрулирования территорий сотрудниками лесничеств.

Кроме того, необходимо отметить высокий профилактический эффект от дистанционного мониторинга лесов, который на сегодняшний день охватывает 7,9 миллиона гектаров, около 70 процентов от общей площади. В нынешнем году продолжается оперативный мониторинг на территории Добрянского лесничества и дополнительно подписано соглашение с "Соликамскбумпромом".

Наблюдение (космоснимки анализируются один-два раза в месяц) ведется и на территории Вайского лесничества. Таким образом, контролируется до 1,1 миллиона гектаров, тогда как ранее эта цифра составляла 400 тысяч.

В Прикамье активно идет реализация проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", в рамках которого ведутся лесовосстановительные работы, закупка лесопожарной техники и оборудования за счет федеральных и краевых средств. Всего в текущем году на эти цели направлено свыше 200 миллионов рублей.

Весной были высажены саженцы на площади 3,6 тысячи гектаров, на площади 357 гектаров проведено комбинированное лесовосстановление. Общая площадь восстановленных лесов составила около четырех тысяч гектаров. Продолжается естественное лесовосстановление (содействие естественному возобновлению леса), работы выполнены на площади девять тысяч гектаров.

Справка "РГ"

По объемам лесных ресурсов Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе. В Прикамье лесами занято 12 миллионов гектаров, а это 70 процентов его территории. Общий запас древесины превышает 1,6 миллиарда кубометров.