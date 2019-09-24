МВД: Российский наркорынок изменился в сторону преобладания синтетики

В подтверждение своих слов глава МВД сообщил, что в текущем году ликвидировано уже порядка 100 подпольных нарколабораторий, основная часть из которых специализировалась на производстве "синтетики". По его словам, буквально недавно пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого осуществляли изготовление, хранение и сбыт синтетических наркотиков на территории Московского региона и Республики Марий Эл.

По данным полиции, лидер преступной группировки организовал на территории Марий Эл подпольную лабораторию, в которой его сообщник занимался производством синтетических наркотиков. В Подмосковье их перевозили крупными партиями в оборудованных тайниками автомобилях. Наркотики расфасовывали и продавали через интернет при помощи "закладок" в Люберцах, Пушкино, Королеве, Щелково, Красногорске, Подольске, Долгопрудном и Воскресенске.

"Ежедневно распространители группы делали около 500 "закладок". В результате крупномасштабной операции на территории задержан 21 подозреваемый, в том числе организатор преступного сообщества, активные участники, курьеры, лица, которые изготавливали наркотики, а также розничные сбытчики", - рассказал Владимир Колокольцев.

Все подозреваемые в настоящее время заключены под стражу, а лабораторное оборудование, а также около 20 килограммов запрещенных веществ изъяты, расследование дела продолжается.

Глава МВД отметил, что об увеличении доли синтетики свидетельствует не только правоохранительная, но и медицинская статистика. Так, в прошлом году число лиц с зависимостью от новых видов наркотиков и психостимуляторов возросло, тогда как количество больных опийной наркоманией, напротив, сократилось.

При этом действующая система учета наркозависимых, считает Владимир Колокольцев, не отражает реальную картину наркопотребления в стране. "Необходимо в ней учитывать и те категории граждан, которые допускают немедицинское потребление наркотиков. В частности тех, кто доставляется на освидетельствование при оформлении административных протоколов и в ходе производства по уголовным делам", - пояснил глава МВД, предложив детально проработать вопрос об изменении системы учета наркозависимых в рамках межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета (ГАК).

Участники заседания ГАК обсудили во вторник также меры по предотвращению распространения допинга в спортивной среде. "Это явление - серьезная проблема, которая подрывает доверие к соревнованию и честному соперничеству, наносит ущерб здоровью атлетов, оказывает негативное влияние на авторитет России на международной арене", - заявил министр Колокольцев.

Члены ГАК пришли к единому мнению, что действующая система допинг-контроля в значительной степени позволяет ограничить масштабы использования спортсменами запрещенных веществ и методов. Но дальнейшие шаги, направленные на минимизацию возможных рисков, все-таки нужны.