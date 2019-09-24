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24.09.2019 14:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омбудсмен рассказал о мотивах подростка, готовившего убийство в школе

Текст: Андрей Андреев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подросток из школы в Кировской области готовил массовое убийство из-за конфликта с другими учениками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Владимира Шабардина.

По его словам, у школьника возник конфликт внутри учебного заведения, который не удалось заранее разрешить. Конфликт с другими людьми и стал причиной предполагаемой расправы. В беседе с корреспондентом "РГ" Шабардин также уточнил, что намерение подростка удалось выявить благодаря соцсетям.

В Челябинской области произошло массовое убийство

- Насколько я знаю, все ограничивалось только намерением, до каких-то конкретных действий дело не дошло, -  рассказал он. - Ребенком сразу занялись органы профилактики, психологи.

По его словам, ситуацию вовремя удалось выявить. После чего в школе была проведена большая профилактическая работа по устранению возможных причин, конфликт исчерпан. Ребенок не задерживался, из школы не изымался. Само событие произошло несколько месяцев назад. В беседе с ТАСС Шабардин добавил, что речь идет о 16-летнем подростке. Он сейчас находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Сейчас им занимаются следователи.

Напомним, о том, что учащийся одной из кировских школ готовил массовое убийство сверстников, сообщил во вторник на форуме в Москве заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимир Макаров. По его словам, трагедию удалось предотвратить благодаря своевременным действиям правоохранительных органов. Уточняется, что юноша интересовался данной темой в интернете и состоял в соответствующих группах в соцсетях. Он планировал устроить убийство с помощью ножа и взрывного устройства. При этом Макаров подчеркнул, что у школьника не было оружия или бомбы. Кроме того, он не имел к ним никакого доступа.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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