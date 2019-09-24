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24.09.2019 23:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Оренбуржье вышло в лидеры по организации работы МФЦ

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Минэкономразвития России опубликовало рейтинг регионов по организации работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) за II квартал 2019 года. Оренбуржье вновь вошло в число лидеров: итоговое значение оценки составило 89 процентов.
Фото: Департамент информационных технологий Оренбургской области
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Ежеквартальный рейтинг представляет собой комплексную оценку деятельности органов исполнительной власти в регионах по созданию и развитию сети многофункциональных центров "Мои документы".

Оренбургская область остается в числе лучших субъектов страны по организации работы МФЦ. Это отмечают и жители региона: уровень удовлетворенности качеством предоставления госуслуг в МФЦ здесь составил 99 процентов.

Максимальную эффективность область показала по таким критериям, как реализация принципа "одного окна" (100 процентов) и доля граждан, которые имеют доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" (100 процентов).

Оренбуржье вошло в число лидеров по качеству управления финансами

Кроме того, высокие оценки регион получил по следующим показателям: соответствие правилам организации деятельности МФЦ (95 процентов); уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг (99 процентов); количество услуг из обязательного перечня (94 процента); соответствие IT-инфраструктуры МФЦ (88 процентов).

Как известно, именно доступность государственных и муниципальных услуг является одним из важных показателей, характеризующих отношения государства, власти и населения. В дальнейшем Минэкономразвития РФ планирует превратить центры госуслуг в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Справка "РГ"

На сегодня в Оренбургской области действуют 43 многофункциональных центра "Мои документы", организовано 366 удаленных рабочих мест в сельских поселениях - всего 882 окна приема заявителей. Для физических и юридических лиц доступно более 250 видов наиболее востребованных услуг по принципу "одного окна": услуги Росреестра и Кадастровой палаты, Налоговой службы, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, услуги МВД, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, услуги по регистрации на портале госуслуг и другие.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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