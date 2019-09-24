Оренбуржье вышло в лидеры по организации работы МФЦ

Минэкономразвития России опубликовало рейтинг регионов по организации работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) за II квартал 2019 года. Оренбуржье вновь вошло в число лидеров: итоговое значение оценки составило 89 процентов.

Ежеквартальный рейтинг представляет собой комплексную оценку деятельности органов исполнительной власти в регионах по созданию и развитию сети многофункциональных центров "Мои документы".

Оренбургская область остается в числе лучших субъектов страны по организации работы МФЦ. Это отмечают и жители региона: уровень удовлетворенности качеством предоставления госуслуг в МФЦ здесь составил 99 процентов.

Максимальную эффективность область показала по таким критериям, как реализация принципа "одного окна" (100 процентов) и доля граждан, которые имеют доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" (100 процентов).

Кроме того, высокие оценки регион получил по следующим показателям: соответствие правилам организации деятельности МФЦ (95 процентов); уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг (99 процентов); количество услуг из обязательного перечня (94 процента); соответствие IT-инфраструктуры МФЦ (88 процентов).

Как известно, именно доступность государственных и муниципальных услуг является одним из важных показателей, характеризующих отношения государства, власти и населения. В дальнейшем Минэкономразвития РФ планирует превратить центры госуслуг в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Справка "РГ"

На сегодня в Оренбургской области действуют 43 многофункциональных центра "Мои документы", организовано 366 удаленных рабочих мест в сельских поселениях - всего 882 окна приема заявителей. Для физических и юридических лиц доступно более 250 видов наиболее востребованных услуг по принципу "одного окна": услуги Росреестра и Кадастровой палаты, Налоговой службы, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, услуги МВД, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, услуги по регистрации на портале госуслуг и другие.