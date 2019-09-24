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24.09.2019 23:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В 2020 году на дороги Оренбурга потратят 1,3 млрд рублей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Более 1,3 миллиарда рублей будет направлено в 2020 году на строительство и ремонт трасс Оренбурга в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".
Работы по нацпроекту, запланированные на оренбургских трассах в текущем году, уже завершаются. Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. Работы по нацпроекту, запланированные на оренбургских трассах в текущем году, уже завершаются. Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
Работы по нацпроекту, запланированные на оренбургских трассах в текущем году, уже завершаются. Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер на совещании, где обсуждались вопросы реализации нацпроекта.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбуржья, по планам на 2020 год все финансирование проекта БКАД и соответствующей региональной программы в Оренбургской агломерации направят на улично-дорожную сеть областного центра.

Фото: Николай Гагарин
В Оренбуржье на реализацию нацпроектов направят 16,5 млрд рублей

Сегодня работы по нацпроекту, запланированные на местных магистралях в текущем году, уже завершаются. Подрядные организации выходят на благоустройство вдоль дорог на улицах Максима Горького, Челюскинцев, Пролетарской, Краснознаменной.

- В октябре все работы должны быть завершены, - напомнил Денис Паслер. - Сегодня мы говорим о планах на следующий год. При планировании надо учесть обновление инженерной инфраструктуры и те задачи, которые перед нами ставят жители областного центра: чтобы по обновленным улицам было приятно ходить и на велосипеде ездить, чтобы они не были сплошь заставлены автомобилями, как это мы видим сейчас. С учетом этих пожеланий надо пересмотреть концепцию центральных улиц города. А сетевым организациям - синхронизировать свои ремонты с работами в рамках нацпроекта. На дороги города Оренбурга в 2020 году будет направлено 1,3 - 1,4 миллиарда рублей, от этой суммы и нужно отталкиваться.

В ходе совещания стало известно о начале реконструкции дорожного полотна на улицах Володарского и Калининградской. Оба объекта город планирует завершить до конца дорожно-ремонтного сезона.

Фото: Министерство транспорта РФ
На реконструкцию аэропорта Оренбурга направят 3,3 млрд рублей

Кроме того, горадминистрация Оренбурга представила предварительный перечень дорожных объектов на предстоящий год. Лидер региона поручил до конца сентября определить приоритетные для ремонта и реконструкции улицы, обратив внимание на въезды в город со стороны Уфы и Самары, а также на загруженные магистральные улицы центральной части Оренбурга.

- Мы должны сделать все объекты в комплексе - с благоустройством, освещением, инженерными коммуникациями. С обязательной ликвидацией мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, и учетом всех параметров. Сделать то, что нужно людям, - резюмировал Паслер.

Справка "РГ"

Всего на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Оренбургскую область направлено более 3,1 миллиарда рублей. Через шесть лет всем нормативам будет соответствовать не менее половины региональных трасс (сейчас таких - лишь 43 процента), и не менее 85 процентов дорожной сети городских агломераций. К 2024 году планируется вдвое сократить количество аварийно опасных участков дорог и снизить смертность в результате ДТП не менее чем в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года.  На сегодня в Оренбуржье выполнено более 80 процентов от запланированного объема работ на 2019 год.
 

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