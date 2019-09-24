В 2020 году на дороги Оренбурга потратят 1,3 млрд рублей

Более 1,3 миллиарда рублей будет направлено в 2020 году на строительство и ремонт трасс Оренбурга в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Работы по нацпроекту, запланированные на оренбургских трассах в текущем году, уже завершаются. Фото: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер на совещании, где обсуждались вопросы реализации нацпроекта.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбуржья, по планам на 2020 год все финансирование проекта БКАД и соответствующей региональной программы в Оренбургской агломерации направят на улично-дорожную сеть областного центра.

Сегодня работы по нацпроекту, запланированные на местных магистралях в текущем году, уже завершаются. Подрядные организации выходят на благоустройство вдоль дорог на улицах Максима Горького, Челюскинцев, Пролетарской, Краснознаменной.

- В октябре все работы должны быть завершены, - напомнил Денис Паслер. - Сегодня мы говорим о планах на следующий год. При планировании надо учесть обновление инженерной инфраструктуры и те задачи, которые перед нами ставят жители областного центра: чтобы по обновленным улицам было приятно ходить и на велосипеде ездить, чтобы они не были сплошь заставлены автомобилями, как это мы видим сейчас. С учетом этих пожеланий надо пересмотреть концепцию центральных улиц города. А сетевым организациям - синхронизировать свои ремонты с работами в рамках нацпроекта. На дороги города Оренбурга в 2020 году будет направлено 1,3 - 1,4 миллиарда рублей, от этой суммы и нужно отталкиваться.

В ходе совещания стало известно о начале реконструкции дорожного полотна на улицах Володарского и Калининградской. Оба объекта город планирует завершить до конца дорожно-ремонтного сезона.

Кроме того, горадминистрация Оренбурга представила предварительный перечень дорожных объектов на предстоящий год. Лидер региона поручил до конца сентября определить приоритетные для ремонта и реконструкции улицы, обратив внимание на въезды в город со стороны Уфы и Самары, а также на загруженные магистральные улицы центральной части Оренбурга.

- Мы должны сделать все объекты в комплексе - с благоустройством, освещением, инженерными коммуникациями. С обязательной ликвидацией мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, и учетом всех параметров. Сделать то, что нужно людям, - резюмировал Паслер.

Справка "РГ"

Всего на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Оренбургскую область направлено более 3,1 миллиарда рублей. Через шесть лет всем нормативам будет соответствовать не менее половины региональных трасс (сейчас таких - лишь 43 процента), и не менее 85 процентов дорожной сети городских агломераций. К 2024 году планируется вдвое сократить количество аварийно опасных участков дорог и снизить смертность в результате ДТП не менее чем в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года. На сегодня в Оренбуржье выполнено более 80 процентов от запланированного объема работ на 2019 год.

