В Кирове пресекли массовое убийство в школе

В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников. Об этом сообщило во вторник РИА Новости со ссылкой на слова заместителя руководителя управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимира Макарова.

Об этом он рассказал в ходе тематического форума в Москве. По его словам, трагедию удалось предотвратить благодаря своевременным действиям правоохранительных органов. Им удалось установить несовершеннолетнего, интересовавшегося темой школьного насилия.

"Он планировал совершить массовое убийство в школе с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства". Подробности дела пока не разглашаются.