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24.09.2019 23:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Оренбуржье прошла "Аксаковская осень"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Традиционный областной праздник "Аксаковская осень" в девятый раз состоялся в селе Аксаково Бугурусланского района. Мероприятие прошло в бывшем имении русского классика.
Гости праздника сполна ощутили атмосферу русской усадьбы XIX века. Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области Гости праздника сполна ощутили атмосферу русской усадьбы XIX века. Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Гости праздника сполна ощутили атмосферу русской усадьбы XIX века. Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Как сообщило министерство культуры и внешних связей региона, в аксаковский музей-заповедник съехались гости не только со всего Оренбуржья, но и других регионов страны: из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Татарстана, Нижегородской области.

Поклонники творчества писателя возложили цветы к бюсту Сергея Тимофеевича Аксакова, посетили здешний парк и, конечно, знаменитую липовую аллеею. Главные торжества прошли на центральной поляне.

Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
В Оренбуржье стартовали "Аксаковские дни"

- Музей-усадьба - любимое место оренбуржцев. И мы сегодня прикладываем усилия, чтобы это место получило свое дальнейшее развитие, - рассказала и.о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко. - Мы очень надеемся на национальный проект "Культура", чтобы получить возможность вдохнуть в эти места новую жизнь.

По традиции, здесь же состоялась церемония вручения областной литературной премии им. Аксакова. В номинации "Лучшее художественно-публицистическое произведение" лауреатом стала автор книги "Хоспис" Елена Крюкова из Нижнего Новгорода. Награда в номинации "Лучшее художественное произведение (Поэзия)" досталась оренбуржцу Алексею Хальзунову за книгу "Провинция", а премия за лучшее художественное произведение для детей и юношества была присуждена оренбургскому литератору Юрию Мещанинову за книгу "Бела птица". Кроме того, в этом году Союз российских писателей впервые добавил в литературный конкурс новую номинацию - "За верность художественному слову": лауреатом признан оренбургский сатирик Сергей Салдаев.

Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
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Праздничную программу продолжили молодые музыканты - студенты Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей. А участники семинара-совещания молодых писателей "Мы выросли в России" читали свои стихи.

Большой интерес у посетителей вызвал цикл реконструкций дворянского быта семейств Рычковых, Державиных, Аксаковых: гости сполна ощутили атмосферу русской усадьбы XIX века. Кроме того, с утра до позднего вечера в парке можно было продегустировать "фамильную" аксаковскую уху, а также мед, сдобу, варенье, хлеб, чай.

Справка "РГ"

Межрегиональная культурно-просветительская акция "Аксаковские дни в Оренбуржье" проходит с 16 сентября по 1 октября в рамках Национального проекта "Культура" и посвящена 275-летию Оренбургской губернии, 85-летию Оренбургской области и 228-летию Сергея Аксакова. В торжествах принимают участие творческие коллективы области, а также литераторы из разных городов России. За этот период на территории региона пройдут более 1000 мероприятий.

Оренбуржье - малая родина великого писателя. Именно здесь, в имении своего деда в селе Знаменское (ныне Аксаково) он провел свои детские годы. Сергей  Аксаков - литературный и театральный критик, автор книг "Записки об ужении рыбы" "Записки ружейного охотника Оренбургской губернии", "Семейная хроника", "Детские годы Багрова-внука" и сказки "Аленький цветочек". 

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