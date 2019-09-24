В Пермском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (НИИСХ) - филиале Пермского федерального исследовательского центра (ПФИЦ) УрО РАН в поселке Лобаново продолжается создание современного центра компетенций.

Уже работают семеноводческий комплекс и лаборатория, строится теплица для семеноводства картофеля. На реализацию научно-технических проектов в прошлом году был получен краевой грант, закуплено технологическое и лабораторное оборудование, полевая техника, всего 16 единиц.

При поддержке минсельхоза институт приобрел станцию, которая с помощью спутниковой навигации обеспечивает высокую точность всего цикла сельскохозяйственных работ. Радиус ее действия - 50 километров.

Семеноводческий комплекс производит около одной тысячи тонн семян в год. В планах НИИ - до 2022 года увеличить этот показатель минимум вдвое. Благодаря федеральной поддержке по программе "Развитие селекции и семеноводства картофеля" и программе развития ПФИЦ УрО РАН удалось отремонтировать здания и сооружения НИИСХ. До конца текущего года приведут в порядок еще четыре объекта: лабораторные корпуса и складские помещения для хранения семян. Общий объем инвестиций за 2018-2019 годы составил порядка 110 миллионов рублей.

Вся полевая техника успешно показала себя на практике. Новый зерноуборочный комбайн собрал уже свыше 400 тонн семян. В будущем центре компетенций, который занимает 8,5 тысячи гектаров, обрабатывается 2,5 тысячи гектаров земли, из них одна тысяча - по научно-техническому договору с пермскими сельхозпроизводителями, функционирует четыре лаборатории, в том числе биофотоники, биологически активных кормов и точного земледелия.

По словам директора ПФИЦ УрО РАН Александра Баряха, на площадке НИИ планируется организовать общественно-деловую зону, селекционно-семеноводческий комплекс, ярмарочную площадку и опытное поле, кластер новых видов удобрений, научно-образовательный животноводческий комплекс на 200 голов, питомник садовых и лесных растений. Предполагается, что здесь будут применять экспериментальную производственную базу и цифровую сельхозтехнику.

В развитие института за семь лет, до 2025 года, планируется инвестировать 420 миллионов рублей, в том числе около 80 миллионов - из внебюджетных источников. Среди перспективных проектов - выращивание стойкой к холодам культуры тритикале (гибрид пшеницы и ржи) и производство масличных семян, что позволит увеличить объем их переработки в крае до 30-40 тысяч тонн в год. Оба проекта НИИ планирует представить краевому минсельхозу для получения господдержки.

Еще одна многообещающая разработка - использование безводного аммиака для обработки почвы. Содержание азота в таком аммиаке составляет 82 процента, и это делает продукт дешевым источником удобрения, необходимого в земледелии. Если технология окажется эффективной, то под нее сформируют всю цепочку производства, начиная с аммиака и заканчивая привлечением к проекту машиностроителей.

Между тем

По оперативным данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Прикамья, в целом по краю на 18 сентября зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 114,4 тысячи гектаров, намолочено 203,2 тысячи тонн зерна. Пшеница обмолочена с площади 37,5 тысячи гектаров, ее собрано 65,9 тысячи тонн. Ячмень убран с площади 36,7 тысячи гектаров, закрома пополнили 77,6 тысячи тонн. Картофельные поля площадью 1053 гектара дали 17,4 тысячи тонн клубней. Овощей открытого грунта со 153 гектаров собрали 4,1 тысячи тонн. Сев озимых культур проведен на площади 9884 гектара. Что касается кормов, то их уже заготовлено 313,3 тысячи тонн, или 75,6 процента от плана. Из них сена - 52,2 тысячи тонн, сенажа - 134,7, зерносенажа - 16,7, силоса - 105,2, травяной муки - 0,792 тысячи тонн кормовых единиц. Зяблевая обработка почвы выполнена на площади 58,2 тысячи гектаров.