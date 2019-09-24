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24.09.2019 13:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самаре испытали лазер для защиты Земли от астероидов

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: Самарский госуниверситет
Фото: Самарский госуниверситет

В Самаре испытали первую в стране экспериментальную лазерную установку нового типа, на основе которой возможно создание глобальной системы противоастероидной защиты Земли. Сообщили "РГ" во вторник в самарском госуниверситете.

Ученые этого вуза совместно с коллегами из самарского филиала ФИАН и университета Эмори (Emory University, США) разработали и испытали установку, позволяющую создавать компактные лазеры мегаваттной мощности. Этот научный проект реализован в рамках госзадания при поддержке мегагранта Правительства РФ.

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Эксперименты по созданию нового лазера начались в Америке и России еще с 2012 году. И вот в августе этого года российские ученые завершили разработку и впервые ее апробировали. Сейчас в мире всего пять действующих подобных ноу-хау - одна в самарском университете, остальные четыре - в крупных научных центрах США.

- Предложенное сочетание технологий позволяет создать компактный лазер, который способен выдавать непрерывное излучение мощностью до нескольких мегаватт, - отметил профессор химии в университете Эмори Майкл Хэвен. - Кроме того, активная среда такого лазера содержит газы - гелий, неон, аргон, что позволяет создать химически инертный вариант установки - в отличие от лазеров на парах щелочных металлов.

Такой лазер может быть использован, как для связи на дальние расстояния, так и для передачи энергии для различных целей, добавил ведущий научный сотрудник лаборатории "Физика и химия горения" самарского университета Павел Михеев.

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
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В дальнейшем ученые должны будут определить максимальный предел лазерной мощности, который можно достичь с помощью новой установки.

Как отмечают разработчики, по своим энергетическим свойствам она близка к космическим бластерам из фантастических романов. И в перспективе может быть использована при создании систем противоастероидной защиты Земли.

Кроме того, уверены ученые, компактные мощные лазеры также будут востребованы промышленностью, в том числе для обработки материалов и измерения расстояния между объектами.

Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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