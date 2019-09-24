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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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В Самаре реализуют проект по цифровизации медкарт
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
В Самарской области региональное министерство здравоохранения и Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) реализуют уникальный для страны проект создания системы цифровых медицинских карт с персонифицированным доступом для пациентов через личный кабинет. Также этой единой базой смогут пользоваться врачи разных лечебных учреждений. Хочется сразу успокоить людей: все данные будут защищены.

Сейчас завершается подготовительный этап проекта. Оборудование поликлиник настраивается, чтобы они могли выгружать данные пациентов в систему, которая пока будет работать автономно, но в перспективе разработчики не исключают ее интеграции с государственным порталом услуг. Запустить проект обещают в декабре.

Фото: Светлана Песоцкая
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Директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин говорит, что Минздрав России готов рассмотреть возможность дальнейшего тиражирования самарского опыта на другие регионы, если проект докажет свою эффективность. В настоящее время все субъекты по программе цифровизации здравоохранения внедряют электронные карты, но как это будет выглядеть на практике, будет решать сам регион.

В том, что этот самарский проект необходим для разработки и внедрения в жизнь новых способов диагностики и лечения различных заболеваний, разработчики не сомневаются. Предполагается, что либо будут создаваться новые медкарты, если у пациентов их нет, либо будут продляться те, которые в поликлиниках региона ведут с 2018 года. При возможности персонифицированного доступа пациента к своей карте в личный кабинет он сам сможет оцифровать любой собственный медицинский документ, будь то результаты анализов, УЗИ или кардиограмма, и сохранить его в системе. В свою очередь врач через свой доступ в систему сможет увидеть все, что содержится в карте пациента.

Минздрав России готов рассмотреть возможность тиражирования самарского опыта на другие регионы

По данным Минздрава России, главная задача в цифровизации здравоохранения - выстроить работу медицинских информационных систем на уровне региона и завершить их интеграцию с подсистемами Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Со временем к ним будут подключены и частные медорганизации, тем более многие из них работают в программе госгарантий. При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим медицинским документам через личный кабинет на сайте госуслуг.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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