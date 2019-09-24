В саратовских школах открылось 65 центров "Точка роста"

В Саратовской области в рамках национального проекта "Образование" открылись 65 центров "Точка роста". Такие образовательные центры цифрового и гуманитарного профилей во вторник начали работать в сельских школах 38 районов области.

Все школы, где открылись центры, получили компьютеры, 3D-принтеры, наборы для робототехники, квадрокоптеры, ноутбуки, виртуальные шлемы и специальные тренажеры для обучения детей оказанию первой медицинской помощи.

В классах образовательных центров для школьников будут проводить уроки по некоторым предметам, например, по информатике, основам безопасной жизнедеятельности и кружковые занятия, а часть помещений, с шахматной гостиной и медиазоной, предполагается использовать для общественной жизни школы.

Учителя школ, где открываются "Точки роста", прошли специальное обучение, в частности, например, вводится ставка педагога по шахматам. Совместную творческую работу детей в кружках планируется организовывать по принципам коворкинга.

- У меня двое школьников - сын и дочь. Они уже побывали в центре "Точка роста" и определились, куда пойдут заниматься. Сын увлекается моделированием, самолетами и всем, что летает, а дочери нравится конструировать, собирать, рисовать. Очень удобно, что занятия проходят в сельской школе, не нужно возить детей в Саратов, - рассказывает жительница поселка Тепличный Саратовского района Екатерина Марченко.

Сами педагоги отмечают, что появление таких центров с современным обучающим оборудованием очень важно для детей.

- Например, 3D-моделирование и программирование виртуальной и дополненной реальности развивает у ребят пространственное воображение, помогает успешно осваивать другие школьные предметы: геометрию, математику, физику, - рассказывает педагог дополнительного образования центра "Точка роста" Алексей Шатков.

Как сообщает областное министерство образования, в рамках национального проекта в следующем году в регионе откроется еще 42 таких центра, а всего за четыре года в Саратовской области должно заработать 237 "точек роста".