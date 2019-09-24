Многодетным семьям предоставят финансовую помощь для строительства жилья на бесплатно выделяемых земельных участках. Соответствующий законопроект утвердили депутаты Закcобрания Ульяновской области.

Как сообщили в региональном правительстве, бесплатные участки, предоставляемые при рождении третьего или последующего ребенка, получили почти четыре тысячи ульяновских семей. Из них только пять процентов приступили к строительству собственного дома. Для остальных мечта о крыше над головой так и остается несбыточной из-за непосильной финансовой нагрузки. В итоге земельные участки не осваиваются, а семьи не могут реализовать свое право на улучшение жилищных условий.

Новый закон предусматривает два варианта финансовой поддержки. Первый - предоставляется выплата в размере до 300 тысяч рублей на первоначальный взнос при оформлении ипотеки. Второй - компенсируется часть затрат на строительство дома в размере 25 процентов от кадастровой стоимости жилого помещения, но не более 700 тысяч рублей.

В законную силу изменения вступят с января 2020 года и будут распространяться на многодетные семьи, которые внесли первоначальный взнос по кредиту либо оформили уже построенный дом в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

- Мы приняли такой закон одними из первых в России, и рассчитываем, что нас поддержат на федеральном уровне. Добавлю также, что мы категорически против того, чтобы закон был забюрократизирован, а чиновники требовали с людей кипу справок для получения компенсации. Депутаты всех фракций Законодательного собрания войдут в комиссию, которая будет контролировать его исполнение, - пообещал первый вице-спикер областного парламента Василий Гвоздев.

Бесплатные участки, предоставляемые при рождении третьего или последующего ребенка, получили почти четыре тысячи ульяновских семей

Данная мера поддержки будет предоставляться на заявительной основе при соблюдении ряда условий. Граждане обязаны проживать на территории Ульяновской области в течение последних пяти лет. Земельный участок должен быть зарегистрирован в общую долевую собственность всех членов семьи. Также на помощь могут рассчитывать семьи, которые не воспользовались правом на получение единовременной соцвыплаты на приобретение жилого помещения при рождении детей в результате многоплодных родов либо на покупку жилья или погашение ипотеки при рождении четвертого ребенка или последующих детей.

Ранее ульяновским властям удалось объединить более 600 земельных участков, выданных многодетным семьям в один квартал. Это позволило упростить решение проблем с подведением коммуникаций, дорог и созданием необходимой инфраструктуры.

- Это замечательно, что сегодня ни один вопрос многодетных семей Ульяновска не остается без ответа. Налажена обратная связь, - говорит мама четверых детей Майя Штыркина, получившая землю в Заволжском районе Ульяновска.