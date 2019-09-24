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24.09.2019 12:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Андрей Травников открыл единственную за Уралом Сибирскую академию самбо

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске всероссийскими соревнованиями открылся первый за Уралом специализированный центр самбо, оборудованный по новейшим стандартам.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области организовали летний отдых для 137 тысяч детей

Глава региона на церемонии открытия центра вручил его руководству сертификат на приобретение микроавтобуса, а президенту региональной федерации самбо Станиславу Колесникову - Почетную грамоту губернатора.

Андрей Травников напомнил, что 2019-й объявлен в России годом самбо, а Новосибирская область сыграла большую роль в появлении этого уникального отечественного вида единоборств в начале XX века и продолжает его популяризировать. Регион активно включился в проекты развития этого вида спорта. Здесь работают региональная федерация самбо и спортивные школы. Область стала "пилотом" по внедрению национальных видов спорта в школьное обучение. Многие образовательные учреждения области стали участниками федеральных проектов "Самбо в школу" и "Студенческое самбо", цель которых - увеличение количества детей и молодежи, систематически занимающихся этим видом спорта.

- Правительство региона и дальше будет оказывать всяческую поддержку развитию этого исконно русского вида спорта, - подчеркнул Андрей Травников.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в регионе также реализуются проекты "Студенческая лига самбо", "Самбо - сила Сибири", "Самбо на защите Отечества - движение вперед". С 2016 года в школах открыты 16 специализированных залов для занятий физкультурой и борьбой самбо, из них шесть - в районах Новосибирской области.

Новый импульс развитию придало создание "Спортивной школы самбо". Распоряжение об этом в июне прошлого года подписал Андрей Травников. Ее воспитанники войдут в сборные команды Новосибирской области по самбо. В конце прошлого года начала работать и секция самбо на базе ДЮСШ "Сокол".

На всероссийские соревнования в Новосибирскую область приехали сильнейшие спортсмены со всей страны.

Справка

В России самбо пользуется огромной популярностью. В прошлом году этому виду спорта исполнилось 80 лет, и он получил временное признание Международного олимпийского комитета. Президент России призвал сделать все возможное для включения самбо в программу Олимпийских игр. В Новосибирской области этим видом единоборств занимаются более трех тысяч человек. В новом центре будут обучаться свыше трехсот борцов. Комплекс призван стать базой для сборных команд Сибирского федерального округа. День самбо в стране отмечать его 16 ноября.

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