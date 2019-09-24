Томич угрожал взорвать поселок с помощью мертвого голубя и груш

Два уголовных дела возбуждено в отношении жителя поселка Мирный Томской области по статье о заведомо ложной угрозе теракта.

Как рассказали "РГ" в региональном УМВД, обвиняемый дважды грозился произвести взрыв в состоянии алкогольного опьянения.

- В конце августа и середине сентября в дежурную часть поступили сообщения о якобы существующей угрозе в поселке Мирный, - уточнили в областном главке полиции. - Была установлена личность подозреваемого - ранее несудимый местный житель 1962 года рождения. В ходе проверочных мероприятий предметов, представляющих опасность, не обнаружено.

По предварительным данным, мужчина действовал из хулиганских побуждений. Об этом свидетельствует и сообщение на официальном сайте сельского поселения, где раскрываются подробности истории, всколыхнувшей жизнь Мирного. В частности отмечается, что мужчина объяснял странный поступок желанием привлечь внимание к своей персоне.

После первого тревожного звонка, наряд полиции примчался по указанному адресу с целью предотвратить вероятную угрозу. Однако навстречу им вышел местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения, сжимавший в руке тело мертвого голубя. Стражи порядка "обезоружили" злоумышленника и составили в отношении него протокол.

Но на этом угрозы не закончились. Спустя примерно две недели он вновь позвонил в полицию и сообщил, что готов взорвать "кого угодно" при помощи трех гранат. Полицейские прибыли по уже знакомому адресу. Хозяин дома снова был пьян. На этот раз в арсенале враждебно настроенного жителя Мирного были обнаружены три груши, которые, так же как и мертвая птица, не представляли опасности для окружающих.

Несмотря на это, мужчина стал фигурантом двух уголовных дел. Как подчеркнули в полиции, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.