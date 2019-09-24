Томич угрожал взорвать поселок с помощью мертвого голубя и груш

Новости

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США 13:59
Эксперт рассказал, чем опасна сушеная и копченая рыба 13:57
В Самаре испытали лазер для защиты Земли от астероидов 13:55
Видео: буксировка мотоцикла закончилась непредсказуемо 13:52
Полицейские получат право объявлять гражданам предостережение 13:48
Сирийские нелегалы пытались проникнуть в Европу под видом спортсменов из Киева 13:47
Жена Сергея Гармаша опровергла информацию о полученной им травме 13:42
Врачи рассказали о состоянии детей, облитых горящим маслом в Турции 13:38
В Испании врачи спасли жизнь пациенту благодаря аорте из 3D-принтера 13:32
В России потребовали от госдепа США объяснений по поводу невыдачи виз 13:25
В Уфе управляющую офисом банка заподозрили в присвоении 43 млн рублей 13:25
В Госдуме предложили поменять дипломатов США в Москве 13:22
В Минске кинематографисты СНГ подписали соглашение о сотрудничестве 13:14
Уральский театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне 13:10
Тамбовским студентам разрешили писать дипломные работы вместе 13:10
Прокуратура признала незаконным запрет на модные прически для школьников 13:08
Когда лучше оформлять рассрочку, а когда - кредитную карту 13:02
В Кирове пресекли массовое убийство в школе 12:57
Зеленский выразил надежду на скорые переговоры в "нормандском формате" 12:52
Актер Александр Числов до конца скрывал от родных свой страшный диагноз 12:47
В Volkswagen раскрыли первые подробности о новом Jetta для России 12:37
Развитие торговли duty free обсуждалось на совещании у Лукашенко 12:34
"Локомотив" отправил в отставку Мактавиша 12:31
Гордума Екатеринбурга назначила дату опроса по строительству храма 12:31
СМИ: Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Томич угрожал взорвать поселок с помощью мертвого голубя и груш

Текст: Никита Зайков (Томск)
Два уголовных дела возбуждено в отношении жителя поселка Мирный Томской области по статье о заведомо ложной угрозе теракта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали "РГ" в региональном УМВД, обвиняемый дважды грозился произвести взрыв в состоянии алкогольного опьянения.

- В конце августа и середине сентября в дежурную часть поступили сообщения о якобы существующей угрозе в поселке Мирный, - уточнили в областном главке полиции. - Была установлена личность подозреваемого - ранее несудимый местный житель 1962 года рождения. В ходе проверочных мероприятий предметов, представляющих опасность, не обнаружено.

По предварительным данным, мужчина действовал из хулиганских побуждений. Об этом свидетельствует и сообщение на официальном сайте сельского поселения, где раскрываются подробности истории, всколыхнувшей жизнь Мирного. В частности отмечается, что мужчина объяснял странный поступок желанием привлечь внимание к своей персоне.

В Волгограде мужчина угрожал ножом прихожанам католического храма

После первого тревожного звонка, наряд полиции примчался по указанному адресу с целью предотвратить вероятную угрозу. Однако навстречу им вышел местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения, сжимавший в руке тело мертвого голубя. Стражи порядка "обезоружили" злоумышленника и составили в отношении него протокол.

Но на этом угрозы не закончились. Спустя примерно две недели он вновь позвонил в полицию и сообщил, что готов взорвать "кого угодно" при помощи трех гранат. Полицейские прибыли по уже знакомому адресу. Хозяин дома снова был пьян. На этот раз в арсенале враждебно настроенного жителя Мирного были обнаружены три груши, которые, так же как и мертвая птица, не представляли опасности для окружающих.

Несмотря на это, мужчина стал фигурантом двух уголовных дел. Как подчеркнули в полиции, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полицейские получат право объявлять гражданам предостережение
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
СМИ: Трамп до звонка Зеленскому приказал удержать выплаты Киеву
Запуск ракеты "Протон-М" перенесли на неопределенный срок
Сбербанк откроет сервис по продаже автомобилей