В Красноярском крае в лесу пропала семья из четырех человек

Спасательная операция ведется в Тюхтетском районе Красноярского края, где пропали супруги с детьми, ушедшие в лес на сбор шишек. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Информация о пропавшей семье поступила накануне. "Согласно предварительным сведениям, мужчина 1970 и женщина 1973 годов, а также двое детей, на выходных отправились в лес за шишкой и до настоящего времени не вернулась. Во что были одеты, какие вещи при себе имелись не установлено", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Сейчас поисками пропавших занимается две группы общей численностью 125 сотрудников полиции с ближайших районов, а также сотрудники МЧС и волонтеры.

В полиции рассказали, что в настоящее время ведется опрос лиц, которые видели семью или общались с ними накануне исчезновения. Параллельно добровольцы и спасатели прочесывают тайгу в районе предположительного места пропажи.