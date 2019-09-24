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24.09.2019 20:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бонус для семейных

В Кузбассе появится новая мера поддержки малого бизнеса
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
До 150 тысяч рублей смогут получить кузбасские семьи, желающие начать собственное дело. А авторам реальных бизнес-планов, требующих создания материально-технической базы (например, покупки швейных машинок), достанется еще одна безвозвратная субсидия - в сумме до 350 тысяч рублей.

Идею выдачи небольших, но длинных займов на поддержку "домашних" стартапов кузбасские власти подглядели у профессора экономики из Бангладеш Мухаммада Юнуса. Он выплачивал деревенским жителям, которые изготавливали мебель, средства на покупку бамбука. В результате крестьяне смогли выбраться из кабалы ростовщиков и "раскрутиться". А профессор, открывший банк для социально незащищенных слоев населения, получил Нобелевскую премию мира - за борьбу с бедностью.

Малому бизнесу в лесной сфере выделили рекордные объемы сырья

- Мы подумали, что его опыт может пригодиться нам сегодня, поскольку многие бизнесмены, которые работают у нас в области, выросли именно из семейного бизнеса, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - И чтобы пополнить их армию, нужно поддержать этот малый бизнес с его большим потенциалом на самом первом этапе. Дать шанс дорасти до традиционной системы поддержки, включающей льготное кредитование и субсидирование процентной ставки по кредитам. Напомню, количество работающих в малом и среднем бизнесе нашей области к 2024 году должно увеличиться со 150 тысяч до трехсот тысяч человек как минимум.

Программа "семейных" субсидий рассчитана на ближайшие три года. Ежегодно в регионе решено распределять по 300 грантов, однако при хороших результатах это количество, возможно, удвоится. Процедура получения денег будет простой, ее разработают до начала декабря. А потом в доступной форме доведут до жителей области. Решение о выдаче средств будет принимать спецкомиссия. А главный критерий на втором этапе - четкое выполнение намеченного бизнес-плана.

До 150 тысяч рублей смогут получить кузбасские семьи, желающие начать собственное дело

- Да, конечно, мы рискуем, поскольку деньги эти невозвратные, но я уверен, что большинство тех, перед кем откроется новое окно возможностей, все же начнут работать. И если даже по каким-то причинам у тех или иных семей ничего не получится, несмотря на все старания, мы их поддержим, дадим возможность сделать вторую попытку, - уточнил Цивилев.

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