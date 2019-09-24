В Новосибирске произошел пожар на мусорном полигоне

Открытое горение на мусорном полигоне в левобережной части Новосибирска ликвидировано. В то же время, как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, обильное задымление близлежащей территории остается из-за глубинного горения.

Сообщение о пожаре на полигоне ТБО поступило в середине дня, для тушения туда было направлено десять единиц техники: поливомоечные машины, пожарные автоцистерны, бульдозеры и самосвал. Открытый огонь распространился на площади 400 квадратных метров, но к этому моменту пожарным удалось с ним справиться.

Несмотря на то, что угроза распространения пожара снята, сильный ветер способствует распространению дыма, который серьезно затрудняет работу специалистов МЧС. Как рассказали в мэрии города, к работе подключились и сотрудники МУП "Спецавтохозяйство". По данным администрации, общая площадь распространения огня составила 3 тысячи квадратных метров.