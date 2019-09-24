Новости

Nissan официально представил новый Patrol в стране шейхов 18:38
На фестивале в Омске покажут спектакли лучших театров кукол мира 18:35
"Почта России" сэкономит 1 млрд рублей за счет повышения энергоэффективности 18:32
Суд перенес заседание по УДО подельника Кокорина и Мамаева 18:04
"Заряженный" универсал Lada Vesta: что с судьбой проекта 18:00
Лебедев напомнил об ответственности судей при рассмотрении дела Устинова 17:56
Китай распробовал московское мороженое, пиво и шоколад 17:40
Верховный суд Испании дал добро на эксгумацию останков Франко 17:38
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя 17:37
Вина "Крымский мост" выпустят к открытию движения поездов через пролив 17:32
Средняя продолжительность жизни в столице за 9 лет возросла на 4 года 17:23
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в члены академии 17:19
Зураб Церетели лично представит свои работы на выставке в Женеве 17:14
Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров 17:12
Солдат США арестован за терроризм и симпатии к украинским нацистам 17:09
Песков рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией 16:59
Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?" 16:56
В России появится еще одна бюджетная марка автомобилей 16:56
Валентину Матвиенко выдвинут на пост спикера СФ на новый срок 16:53
Песков назвал гарантию отсутствия крупных войн 16:52
Власти Италии разрешили школьникам прогуливать уроки для защиты климата 16:47
В Крыму экс-глава аптечной сети получила семь лет условно 16:33
Телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 16:30
Картину эпохи Ренессанса нашли на кухне французской пенсионерки 16:29
Комиссии банков по ряду операций с платежными картами могут ограничить 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 17:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не купить кота в мешке

Как устроен бизнес по продаже породистых домашних животных
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 215(7973)
Питомники породистых животных появляются в стране как грибы после дождя. Однако до сих пор их деятельность никак не регламентируется и не лицензируется.
У чистопородного котенка должен иметься полный генетический анализ. Фото: Наталья Селиверстова /РИА Новости У чистопородного котенка должен иметься полный генетический анализ. Фото: Наталья Селиверстова /РИА Новости
У чистопородного котенка должен иметься полный генетический анализ. Фото: Наталья Селиверстова /РИА Новости

Хотя в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) обозначено такое направление, как выращивание и разведение домашних животных (кошек, собак, попугаев), но редко кто из заводчиков регистрируется, например, как ИП и становится на налоговый учет. Хотя уже не первый год обсуждается необходимость лицензирования питомников, племенную работу которых никто не контролирует, то есть по сути никто, кроме продавца, не гарантирует, что клиент не купит кота в мешке, отдавая десятки тысяч рублей за чистопородного британца или мейн-куна.

Фото: iStock
"Зоошеринг": Сибирячка "обскакала" пробки на верблюде и прославилась

В глазах российских законодателей заводчики не получают прибыли на регулярной основе, по этой причине юридические отношения с клиентами в данной сфере не упорядочены. Многие эксперты и представители власти выступают за то, чтобы законодательно отрегулировать их деятельность, но владельцы питомников опасаются возможных перегибов со стороны государства.

- Я занимаюсь разведением британских кошек много лет, но питомник в клубе любителей этих животных зарегистрировала два года назад. Для этого было необходимо предоставить фелинологический диплом, который подтверждает знания заводчика в его области. Также у кошек должны быть титулы, как минимум кто-то должен быть чемпионом в своем выставочном классе. Клуб рассматривает документы и присваивает регистрационный номер, на его основании можно актировать будущие пометы, - рассказала заводчик из Ставрополя Ирина Колосова.

Выставочные классы для кошек - это примерно как весовые категории у боксеров. Таким образом, кошек делят на группы, в рамках которых проходят соревнования. Выставочный класс WCF животное меняет с возрастом и с присваиванием ему титулов. Получив звание чемпиона в России, кошка получает право бороться за международное признание. В задачи же клуба входит ведение фелинологической работы, составление и публикация списка котов-производителей и чемпионов, проведение выставок и беби-салонов.

- Фелинологические курсы можно пройти дистанционно либо с помощью клуба организовать приезд специалиста, который их проведет. Фелинология охватывает много направлений - груминг (стрижка животных), правила перевозки, ветеринария, генетика, которую я до сих пор изучаю, потому что там множество тонкостей, - продолжает Ирина Колосова.

В глазах российских законодателей заводчики не получают прибыли на регулярной основе, поэтому юридические отношения с клиентами в данной сфере не упорядочены

Больших денег, по словам заводчиков, на кошках не сделаешь. Ухода и связанных с ним трат - много, а потомства они дают не так уж и много. Например, у британских кошек обычно рождаются три котенка. Ели на свет появляются четыре, это не очень хорошо для животного, а заводчику самому приходится подкармливать приплод, вставая даже ночью. Вязать кошку можно не чаще чем раз в восемь месяцев. Это прописано в правилах клуба, да и для животного более частые роды чреваты нехорошими последствиями.

Фото: instagram.com
На Урале пропал татуированный кот

Примерно через два месяца после рождения котятам делается первая прививка, спустя месяц - ревакцинация. После этого 30 дней они находятся на карантине, только затем их можно продавать, то есть четыре месяца после рождения животное находится у заводчика.

- Клиентам нравятся разные окрасы кошек, и я могу посоветовать им питомник, где такие есть. Конкурировать в нашей сфере не стоит, иначе не получится развиваться. Например, со знакомыми заводчиками я закупаю корма у оптовиков, так дешевле. Вместе ездим на выставки, оплачиваем гостиницу, проезд. Но нужно уточнить, что мои знакомые занимаются другими окрасами британских кошек,- отмечает Ирина Колосова.

Цена на британцев в среднем колеблется от 10 до 20 тысяч рублей. Но это если покупать чистокровное животное с документами у заводчиков. Малышей попроще той же породы можно найти и за тысячу, но гарантировать, что повзрослевший кот все еще будет похож на представителя породы, невозможно. Цена у заводчиков зависит от их затрат, но чем лучше родители, чем больше у них наград, тем стоимость приплода выше.

Отдельное направление работы - реклама. Но в наше время с ней особых сложностей нет: страницы в социальных сетях и объявления на бесплатных сайтах достаточно, чтобы свести продавца с покупателем. Питомник выкладывает фотографии новорожденных, их можно забронировать и подождать, когда котенок подрастет.

Сейчас для ставропольских заводчиков главная проблема - отсутствие места для проведения выставок.

- Раньше мы их организовывали в выставочном центре "Прогресс". Проводили с размахом, делали яркую программу, для пенсионеров и детей-инвалидов вход был бесплатный. Но центр закрылся. И теперь нас никуда не пускают. А ютиться в маленьком помещении, портить о себе впечатление мы не хотим, - сетует президент клуба любителей кошек "Созвездие +" Людмила Никитина.

Фото: felinest/ flickr.com
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Еще одна проблема, которая возникла недавно, - на выставках теперь необходим кассовый аппарат. Хотя к этому заводчики относятся спокойно, так как против налога с продажи входных билетов они ничего не имеют. Зато с содроганием ждут, что и сами питомники могут обложить фискальным сбором. Заводчики уверены, что генофонд породистых домашних животных будет в этом случае уничтожен.

Советы от специалистов

При покупке чистопородного котенка нужно обязательно побывать в питомнике, оценить его состояние и проверить, здоровы ли родители животного. У них должен иметься полный генетический анализ. Котенок должен быть активным, хорошо есть, иметь чистые уши и неслезящиеся глаза. Шерсть, усы и ресницы также должны быть в порядке - это важный показатель здоровья.

Кстати

В СССР разведением породистых кошек не особо увлекались, поэтому крупных профильных объединений не было. В начале 1990-х в Россию молниеносно проникла созданная в 1988 году в Рио-де-Жанейро Всемирная федерация кошек (WCF). Эта организация входит во Всемирный кошачий конгресс (WCC). WCF ввела строгие правила и стандарты, благодаря которым в России удалось достичь отличных результатов в фелинологии (раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию домашних кошек, а также их породу, особенности селекции, разведения и содержания). "Русские - удивительный народ. Мы очень быстро учимся. База у нас сейчас бесподобная, количество пород - большое, качество - отменное", - отмечает Людмила Никитина.

Экономика Товары и цены Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву