Питомники породистых животных появляются в стране как грибы после дождя. Однако до сих пор их деятельность никак не регламентируется и не лицензируется.

Хотя в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) обозначено такое направление, как выращивание и разведение домашних животных (кошек, собак, попугаев), но редко кто из заводчиков регистрируется, например, как ИП и становится на налоговый учет. Хотя уже не первый год обсуждается необходимость лицензирования питомников, племенную работу которых никто не контролирует, то есть по сути никто, кроме продавца, не гарантирует, что клиент не купит кота в мешке, отдавая десятки тысяч рублей за чистопородного британца или мейн-куна.

В глазах российских законодателей заводчики не получают прибыли на регулярной основе, по этой причине юридические отношения с клиентами в данной сфере не упорядочены. Многие эксперты и представители власти выступают за то, чтобы законодательно отрегулировать их деятельность, но владельцы питомников опасаются возможных перегибов со стороны государства.

- Я занимаюсь разведением британских кошек много лет, но питомник в клубе любителей этих животных зарегистрировала два года назад. Для этого было необходимо предоставить фелинологический диплом, который подтверждает знания заводчика в его области. Также у кошек должны быть титулы, как минимум кто-то должен быть чемпионом в своем выставочном классе. Клуб рассматривает документы и присваивает регистрационный номер, на его основании можно актировать будущие пометы, - рассказала заводчик из Ставрополя Ирина Колосова.

Выставочные классы для кошек - это примерно как весовые категории у боксеров. Таким образом, кошек делят на группы, в рамках которых проходят соревнования. Выставочный класс WCF животное меняет с возрастом и с присваиванием ему титулов. Получив звание чемпиона в России, кошка получает право бороться за международное признание. В задачи же клуба входит ведение фелинологической работы, составление и публикация списка котов-производителей и чемпионов, проведение выставок и беби-салонов.

- Фелинологические курсы можно пройти дистанционно либо с помощью клуба организовать приезд специалиста, который их проведет. Фелинология охватывает много направлений - груминг (стрижка животных), правила перевозки, ветеринария, генетика, которую я до сих пор изучаю, потому что там множество тонкостей, - продолжает Ирина Колосова.

В глазах российских законодателей заводчики не получают прибыли на регулярной основе, поэтому юридические отношения с клиентами в данной сфере не упорядочены

Больших денег, по словам заводчиков, на кошках не сделаешь. Ухода и связанных с ним трат - много, а потомства они дают не так уж и много. Например, у британских кошек обычно рождаются три котенка. Ели на свет появляются четыре, это не очень хорошо для животного, а заводчику самому приходится подкармливать приплод, вставая даже ночью. Вязать кошку можно не чаще чем раз в восемь месяцев. Это прописано в правилах клуба, да и для животного более частые роды чреваты нехорошими последствиями.

Примерно через два месяца после рождения котятам делается первая прививка, спустя месяц - ревакцинация. После этого 30 дней они находятся на карантине, только затем их можно продавать, то есть четыре месяца после рождения животное находится у заводчика.

- Клиентам нравятся разные окрасы кошек, и я могу посоветовать им питомник, где такие есть. Конкурировать в нашей сфере не стоит, иначе не получится развиваться. Например, со знакомыми заводчиками я закупаю корма у оптовиков, так дешевле. Вместе ездим на выставки, оплачиваем гостиницу, проезд. Но нужно уточнить, что мои знакомые занимаются другими окрасами британских кошек,- отмечает Ирина Колосова.

Цена на британцев в среднем колеблется от 10 до 20 тысяч рублей. Но это если покупать чистокровное животное с документами у заводчиков. Малышей попроще той же породы можно найти и за тысячу, но гарантировать, что повзрослевший кот все еще будет похож на представителя породы, невозможно. Цена у заводчиков зависит от их затрат, но чем лучше родители, чем больше у них наград, тем стоимость приплода выше.

Отдельное направление работы - реклама. Но в наше время с ней особых сложностей нет: страницы в социальных сетях и объявления на бесплатных сайтах достаточно, чтобы свести продавца с покупателем. Питомник выкладывает фотографии новорожденных, их можно забронировать и подождать, когда котенок подрастет.

Сейчас для ставропольских заводчиков главная проблема - отсутствие места для проведения выставок.

- Раньше мы их организовывали в выставочном центре "Прогресс". Проводили с размахом, делали яркую программу, для пенсионеров и детей-инвалидов вход был бесплатный. Но центр закрылся. И теперь нас никуда не пускают. А ютиться в маленьком помещении, портить о себе впечатление мы не хотим, - сетует президент клуба любителей кошек "Созвездие +" Людмила Никитина.

Еще одна проблема, которая возникла недавно, - на выставках теперь необходим кассовый аппарат. Хотя к этому заводчики относятся спокойно, так как против налога с продажи входных билетов они ничего не имеют. Зато с содроганием ждут, что и сами питомники могут обложить фискальным сбором. Заводчики уверены, что генофонд породистых домашних животных будет в этом случае уничтожен.

Советы от специалистов

При покупке чистопородного котенка нужно обязательно побывать в питомнике, оценить его состояние и проверить, здоровы ли родители животного. У них должен иметься полный генетический анализ. Котенок должен быть активным, хорошо есть, иметь чистые уши и неслезящиеся глаза. Шерсть, усы и ресницы также должны быть в порядке - это важный показатель здоровья.

Кстати

В СССР разведением породистых кошек не особо увлекались, поэтому крупных профильных объединений не было. В начале 1990-х в Россию молниеносно проникла созданная в 1988 году в Рио-де-Жанейро Всемирная федерация кошек (WCF). Эта организация входит во Всемирный кошачий конгресс (WCC). WCF ввела строгие правила и стандарты, благодаря которым в России удалось достичь отличных результатов в фелинологии (раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию домашних кошек, а также их породу, особенности селекции, разведения и содержания). "Русские - удивительный народ. Мы очень быстро учимся. База у нас сейчас бесподобная, количество пород - большое, качество - отменное", - отмечает Людмила Никитина.