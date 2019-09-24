Мэр Назрани Алихан Тумгоев объявил о своей отставке

Мэр Назрани Алихан Тумгоев уходит в отставку. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сам Тумгоев оповестил о своем решении горожан, в том числе, через соцсети. На своей виртуальной странице он написал, что сегодня завершаются его полномочия на посту мэра.

- Должность, она, как и жизнь, никогда не знаешь, когда завершится, и каждый день нужно быть готовым к этому. Ротация кадров - правильная политика, и я ее полностью поддерживаю, - отметил Алихан Тумгоев, поблагодарив коллектив администрации, жителей Назрани и всей Ингушетии за многолетнюю совместную работу.

- Я сейчас не в республике, но не прощаюсь с вами, мы очень часто будем с вами встречаться и общаться на улицах нашего города, - заключил он.

Ранее в отставку ушел мэр Магаса Беслан Цечоев.