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24.09.2019 10:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Назрани Алихан Тумгоев объявил о своей отставке

Текст: Алена Ларина (Магас)
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

Мэр Назрани Алихан Тумгоев уходит в отставку. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Сам Тумгоев оповестил о своем решении горожан, в том числе, через соцсети. На своей виртуальной странице он написал, что сегодня завершаются его полномочия на посту мэра.

- Должность, она, как и жизнь, никогда не знаешь, когда завершится, и каждый день нужно быть готовым к этому. Ротация кадров - правильная политика, и я ее полностью поддерживаю, - отметил Алихан Тумгоев, поблагодарив коллектив администрации, жителей Назрани и всей Ингушетии за многолетнюю совместную работу.

- Я сейчас не в республике, но не прощаюсь с вами, мы очень часто будем с вами встречаться и общаться на улицах нашего города, - заключил он.

Ранее в отставку ушел мэр Магаса Беслан Цечоев.

Власть Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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