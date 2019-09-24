Ставрополье стало одним из первых российских регионов, подготовивших предложения в новую федеральную программу ликвидации дефицита воды.

На Ставрополье в ближайшие годы намерены ввести оросительные системы на 100 тысячах гектаров, а значит, водопотребление резко вырастет. Фото: ТАСС

Ее участниками, помимо Ставропольского края, станут Крым, Севастополь, Ингушетия, Дагестан, Калмыкия и Свердловская область. Каждый из этих регионов находится в зоне рискованного земледелия. На Ставрополье хотят реконструировать Кумо-Манычский канал и Левокумскую плотину.

- По прогнозам специалистов, это позволит через шесть лет увеличить дополнительный объем водоподачи в край до 300 миллионов кубометров, - сообщил первый заместитель председателя правительства Ставрополья Николай Великдань.

Кумо-Манычский канал эксплуатирует не только край, но и Калмыкия. Годовой объем водоподачи по нему составляет от 450 до 520 миллионов кубометров. Его построили в 1961 году, но с тех пор ни разу не реконструировали. И сейчас важная водная артерия требует комплексной модернизации, как и Левокумский гидроузел, пропускную способность которого планируется увеличить до 150 кубометров в секунду.

Проект федеральной программы ликвидации дефицита воды сейчас находится на стадии обсуждения в правительстве России. Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель руководителя Кубанского бассейнового водного управления (БВУ) Геннадий Долинский, большая часть населения Ставропольского края использует воду из реки Кубань. А дефицит испытывают те регионы, куда она не доходит - это Туркменский и Арзгирский, а также часть Апанасенковского района.

- Только 10 процентов территорий края относится к бассейну Кубани, еще 60 процентов - к бассейну Кумы и 30 - рек Егорлык и Калаус, - сообщил замруководителя Кубанского БВУ. - При этом две трети площади региона можно отнести к зоне с острым дефицитом воды, так как своих ресурсов в крае очень мало. Решается проблема за счет межбассейновых перебросов стока. Изымается вода из Кубани и Терека, который течет на границе Ставрополья и Чечни, и подается почти во все районы края. Используют ее в первую очередь для коммунального и сельскохозяйственного водоснабжения, в промышленности и гидроэнергетике.

Кубанскую воду по территории региона распределяет Большой Ставропольский канал (БСК). Его строительство начали во второй половине XX века, но полностью так и не завершили из-за распада СССР. Недостроенными остались три очереди из семи. Последние две и должны были обеспечить водой засушливые районы.

- Из-за того, что БСК не достроили, Терек и Кубань используются не в полную силу. Кстати, искусственные водные сооружения Ставрополья уникальны не только для России, но и всего мира. Везде вода движется самотеком, что сводит к минимуму стоимость ее транспортировки, - добавил Долинский.

Две трети площади региона можно отнести к зоне с острым дефицитом воды, так как своих ресурсов в крае очень мало

Именно поэтому с экономической точки зрения крайне необдуманно забросить наработки прошлого столетия. Конечно, сейчас государство уже не может само развивать многомиллиардные водные проекты, но помощь в этом деле способен оказать бизнес. Предприниматели заинтересованы в мелиорации, ведь те же кредиты банки готовы предоставлять им только при условии, что на землях есть искусственное орошение. А власти заинтересованы в инвестициях, поэтому готовы тратить на мелиорацию бюджетные средства.

- Из 375 миллионов рублей, выделенных региону в рамках двух программ - развития мелиорации и экспортного потенциала, 304 миллиона приходится на первую, а 71 миллион - на вторую, - заявил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Он подчеркнул, что орошение является основой инвестиционных проектов на Ставрополье.

- В нынешнем году мы вводим эти гидросистемы на более чем 10 тысячах гектаров. Мелиорация хорошо поддерживается из федерального и краевого бюджетов. Поэтому до 2024 года поставлена задача - построить данные сооружения на 100 тысячах гектаров. Это позволит значительно увеличить объемы сельхозпроизводства, - добавил Ситников.Но, по мнению генерального директора группы компаний "Иррико" Александра Петрова, здесь важно долгосрочное планирование. Иначе реализованным мелиоративным проектам может просто не хватить воды, так как регион все-таки засушливый.

- В советские годы орошалось более 400 тысяч гектаров, поэтому есть все предпосылки для развития гидросистемы и интенсивного растениеводства, - отмечает предприниматель. - Только необходимо ответственно подходить к планированию. К примеру, на Право-Егорлыкском канале уже наблюдается дефицит воды. А там реализовано несколько проектов и еще несколько объектов готово к вводу в эксплуатацию. Хотя есть каналы, где крупных водопотребителей почти нет. Поэтому нужно правильно оценивать, где сейчас возможны новые проекты, связанные с орошением.

Мнение

Валерий Жуков, директор департамента мелиорации министерства сельского хозяйства России:

- В рамках исполнения поручения президента в сфере увеличения экспортного потенциала принята программа развития сельского хозяйства, в которой есть подпрограмма, касающаяся мелиорации. Ее финансовое обеспечение - 120 миллиардов рублей, эти деньги пойдут на реконструкцию федеральной мелиоративной сети и на частичную компенсацию затрат сельхозпроизводителей, которые занимаются восстановлением оросительных систем. За пять лет мы должны ввести в эксплуатацию миллион гектаров орошаемых земель.

Ставропольский край - один из важных регионов, где активно развивается это направление. В нынешнем году на программу мелиорации в регионе будет выделено два миллиарда рублей, почти миллиард уже потрачен, ведутся работы. На возмещение затрат аграриям предоставлено 340 миллионов.

Также запланировано восстановление крупных объектов федерального значения, на которые мы потратим в течение пяти лет 7,5 миллиарда рублей. Речь идет о реконструкции водохранилищ, каналов и насосных станций.