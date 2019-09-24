В Черкесске горожан наградили за помощь в уничтожении амброзии

В столице Карачаево-Черкесии по распоряжению мэра города Руслана Тамбиева прошла ежегодная массовая акция "Стоп, амброзия", которая стала уже пятой по счету.

На днях состоялся ее заключительный этап - награждение горожан, больше всего собравших стеблей вредоносного растения. Сбор амброзии начался первого июля и закончился в середине месяца. Этот период выбран не случайно, акция проводится до начала цветения растения, пыльца которого является причиной серьезных аллергических заболеваний.

Дело в том, что если вдали от населенных пунктов амброзию можно уничтожить химикатами, что сотрудники муниципальных служб и делают каждый год (в этом году обработка участков с сорняком специальными гербицидами была произведена в Черкесске на площади в 50 гектаров), то в городской черте это в большинстве случаев невозможно. Ее можно убрать только вручную, поэтому в решении этой проблемы так важна помощь населения.

С каждым годом количество участников акции "Стоп, амброзия" и собранных ими сорняков увеличивается. Так, нынешним летом волонтеры собрали их в два раза больше, чем в прошлом, достигнув лучшего результата за все годы действия акции - более 1,4 миллиона стеблей. В июле в городе работало шесть пунктов приема амброзии, на палатках были нарисованы привлекающие внимание горожан логотипы акции. Также о ней можно было узнать из сообщений средств массовой информации и рекламных объявлений.

Чтобы стимулировать добровольцев, за каждое вырванное с корнем растение высотой 15 сантиметров и более, как и в предыдущие годы, сборщик получал оплату - 30 копеек. Немало школьников, находящихся на каникулах, воспользовались этой возможностью заработать деньги. Причем, далеко не один подросток участвовал в акции вместе со своими взрослыми родственниками.

Итог всеобщего сбора амброзии в городе превзошел все ожидания, а некоторые участники установили собственные рекорды. К примеру, школьник Руслан Хамитов в первый же день акции сдал 2100 корешков, заработав более 600 рублей, а его окончательный результат составил 170900 (!) стеблей. Таким образом подросток вышел на первое место среди сборщиков сорняка.

Активистов акции пригласили в мэрию на церемонию подведения ее итогов. Шесть волонтеров получили почетные грамоты за активную гражданскую позицию и денежное вознаграждение.

Кроме Руслана Хамитова, в числе награжденных оказались и другие подростки - Сергей Кречетов, Милана Унежева и ее подруга Алия Кармова (кстати, девочки на сборе амброзии всего за две недели заработали по девять тысяч рублей) и другие. Всем им, а также взрослым участникам, собравшим больше всех стеблей сорняка, вручили премии от мэра Черкесска. Кстати, за лучший результат Руслан Хамитов получил десять тысяч рублей.