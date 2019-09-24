В Дагестане возбудили дело из-за "лечения" уже умерших больных

В больнице Табасаранского района Дагестана "оказывали" медицинские услуги пациентам, которые ранее умерли, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным правоохранительных органов, в 2017 году от больницы в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования поступили документы о, якобы, проведенном лечении четырех больных - жителей Табасаранского района для оплаты услуг медучреждения.

Как выяснилось позже, пациенты оказались липовыми или точнее не живыми. "Больные" ранее умерли, и имелись свидетельства об их смерти.

Но на основании предоставленных медицинским учреждением документов ФОМС перечислил больнице денежные средства. Теперь по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновные в преступлении устанавливаются.

Это уже не первый случай "лечения" мертвых в Дагестане. Аналогичная история произошла и в центральной городской больнице Буйнакска, где подобным образом было похищено около 40 тысяч рублей.