В Ингушетии ввели в строй мощную электроподстанцию

В Ингушетии заработал первый комплекс электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе республики. На открытие мощного энергетического объекта в регион прилетел министр энергетики России Александр Новак.

- Запуск этой подстанции открывает возможности для серьезного развития электроэнергетики в республике и в целом на Северном Кавказе, обеспечения надежности поставки энергии потребителям округа. В самой Ингушетии - большие планы по социально-экономическому развитию, осуществление которых требует качественной инфраструктуры, поэтому открытие подстанции "Плиево-Новая" - огромный шаг в этом направлении, - считает министр энергетики.

Общая мощность подстанции 80 МВт, с ее помощью электроэнергией будет обеспечиваться не только Ингушетия, но и соседняя Чечня. Теперь можно максимально быстро перераспределять нагрузки в энергетической системе обеих республик в случае непредвиденных сбоев, таким образом, если отключения света и будут, то лишь краткосрочные.

На объекте установлено цифровое оборудование российского производства. "Плиево-Новая" пришла на смена старого энергоцентра, эксплуатируемого с 1966 года.