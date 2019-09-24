Квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и роботы "прописались" в сельских школах по всей стране. В 50 регионах одновременно открылись 2049 центров цифрового, технического и естественно-научного развития детей "Точка роста". А это значит, что в классах малых городов и сел совершенно по-новому будут проходить уроки технологии, информатики, ОБЖ. География - самая широкая: от Камчатки до Калининграда. В Дагестане открылось 168 "Точек", в Иркутской области - 60, в Волгоградской - 56, Курганской - 32...

Как выглядит типичная "Точка"? В Дагестане, например, она состоит из нескольких функциональных зон: учебных кабинетов и проектного зала-"коворкинга", который включает шахматную гостиную и медиатеку. Кроме 3D-принтеров и квадрокоптеров для юных дагестанцев приобретены фотоаппараты, видеокамеры. Плюс наборы имитаторов травм и даже манекен-тренажер для отработки сердечно-сосудистой реанимации. Ну и, конечно, яркий современный дизайн в стиле "хай-тек" - все "Точки роста" созданы в единой цветовой гамме.

- Мы были в шоке - настолько все изменилось. Очень красиво сделали. Сразу квадрокоптеры увидели, к ним руки так и тянутся, - улыбается ученица девятого класса средней школы поселка Приморск Волгоградской области Диана Шуманова. - И манекены для ОБЖ понравились. Заниматься будет намного интереснее.

Трудовик рассматривает электронный штангенциркуль, шлифовально-гравировальную машину. А учитель информатики в это время держит в руках новехонький беспилотник.

- Мы некоторого оборудования и в глаза не видели. Дети смогут открывать для себя новые моменты. Проходит школьная линейка - можно запустить квадрокоптер и заснять все мероприятие. Потом смонтировать ролик. Я в предвкушении работы. И дети будут идти не просто как на урок, а как на что-то более интересное. Они будут лететь сюда! - уверена учитель информатики Любовь Воробьева.

2049 "Точек роста" появилось в школах 50 регионов России в рамках национального проекта "Образование"

Что важно? В классах появилось не только новое оборудование: педагоги прошли переподготовку в детских технопарках "Кванториум".

По словам замминистра просвещения Марины Раковой, на уроках ОБЖ дети будут изучать информационную безопасность, кибергигиену, научатся ориентироваться внутри огромного пространства "больших данных". На уроках технологии - погружаться в виртуальную и дополненную реальность, знакомиться с аддитивными технологиями, проектировать, заниматься "чем-то совсем новым".

После уроков на базе "Точек" начнутся кружки и секции, ребята смогут собирать роботов, создавать 3D-модели, заниматься промышленным дизайном и даже геоинформационным анализом. Плюс готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, слетах.

Осваивать цифровые технологии вместе с детьми, посещать мастер-классы смогут их родители.

Справка "РГ"

"Точки роста" позволят сделать современные цифровые технологии доступными для детей из самых удаленных уголков страны. На этот проект в 2019 году из федерального бюджета выделено 3 млрд 80 млн руб. К 2024 году в рамках нацпроекта "Образование" в России должно появиться 16 тысяч таких центров.