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24.09.2019 18:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бюветы на лестнице

В Железноводске реконструировали самую знаменитую достопримечательность курорта
Текст: Дарья Лисицына (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 215(7973)
В Железноводске 28 сентября соберутся лучшие спринтеры курортного региона. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 1720 метров - такова протяженность Каскадной лестницы. Этим забегом отметят открытие после реконструкции главной достопримечательности города.
Теперь в Железноводске целебную воду можно пить вот из таких необычных бюветов. Фото: Пресс-служба администрации Железноводска Теперь в Железноводске целебную воду можно пить вот из таких необычных бюветов. Фото: Пресс-служба администрации Железноводска
Теперь в Железноводске целебную воду можно пить вот из таких необычных бюветов. Фото: Пресс-служба администрации Железноводска

Кстати, после проведения всех работ она стала в два раза длиннее. Всего на ее ремонт потрачено около 150 миллионов рублей. Половина из них - федеральные средства, так как проект реконструкции Каскадной лестницы Железноводска победил на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Также финансирование осуществлялось из краевого и городского бюджетов, были задействованы и средства курортного сбора.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Теперь, прогуливаясь по лестнице, отдыхающим будет что посмотреть. Так, перед Смирновским источником минеральной воды установили двухметровые кружки-бюветницы. Они расположены у фонтана, который также привели в порядок. Специалисты полностью очистили коммуникации, заменили внутренние механизмы, капитально отремонтировали чашу и установили новые форсунки. На обновление объекта из бюджета региона потратили около 30 миллионов рублей.

Ранее здесь открыли еще один необычный бювет - в форме книги. На его стенах выгравированы строки из произведений Михаила Лермонтова "Штосс", "Герой нашего времени", "Кавказ" и "Измаил-бей".

После реконструкции Каскадная лестница стала в два раза длиннее
Фото: Анжела Мнацаканян
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"Специалисты использовали технику специальной лазерной гравировки и воспроизвели почерк классика с абсолютной точностью", - заверили в мэрии Железноводска.

В качестве образца они использовали записки, которые Михаил Лермонтов сделал в блокноте князя Одоевского. Кроме того, из записной книжки друга поэта были взяты и графические иллюстрации к его произведениям, кото- рые также сделаны рукой автора. В обоих бюветах бьет во- да из скважины источника N 56.

Между тем

На ставропольском курорте увековечили имя гуманиста и ученого Федора Гааза - памятник ему поставили в центре Каскадной лестницы. Стела выполнена из цельного пористого камня специальной породы. Выдержки из дорожной хроники, которую "святой доктор" вел, путешествуя по Кавказу, решено выгравировать на ступенях Каскадной лестницы, которые ведут к бюсту первооткрывателя Кавказских Минеральных Вод. Известно, что изречений будет более 20, каждое повествует о впечатлениях Гааза от Кавминвод.

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