Белоруссия будет инвестировать в возведение жилья в Поморье

Республика Беларусь готова развивать инвестиционное строительство в Поморье. Она предлагает на свои средства возводить жилые дома и объекты инфраструктуры, а регион в течение нескольких лет будет выкупать их уже готовыми. При этом белорусские компании планируют регистрироваться на территории Архангельской области и платить налоги в ее бюджет.

- Главное преимущество заключается в том, что на первоначальном этапе регион не будет вкладывать в строительство свои средства. К тому же семьдесят процентов всех подрядных работ, в том числе поставку материалов, будут производить местные компании, - пояснил начальник отдела внешнеэкономической деятельности министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Алексей Шило.

Качество строительства в соседней стране находится на высоте. А в Поморье есть большой фронт работ: в области реализуется программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

- Мы заинтересованы в появлении надежных партнеров в этой сфере, - отметил министр строительства и архитектуры Поморья Михаил Яковлев. - Строительный комплекс участвует практически во всех национальных проектах, которые реализуются в России. Растут бюджетные инвестиции: в этом году финансирование увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. На строительство различных объектов на территории региона заложено порядка десяти миллиардов рублей.

Тем временем

Архангельская область давно сотрудничает с Республикой Беларусь, но масштабный совместный проект в сфере строительства в случае его реализации станет первым. Примечательно, что на стройках Поморья успешно используются материалы и оборудование белорусского производства. Это засыпка для пола, сайдинг, кирпич, керамическая плитка, обои и лифты.