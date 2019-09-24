Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 примет стадион в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в столице Словении Любляне заявил президент организации Александер Чеферин.

К 2021 году у арены на Крестовском острове к опыту проведения матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира добавится еще и первенство Европы. Как известно, следующим летом турнир отметит 60-летний юбилей, в связи с чем УЕФА решил провести его в 12 разных городах. В их число вошел и Санкт-Петербург, где пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее только один российский город принимал финал еврокубкового турнира. По разу решающие встречи Кубка УЕФА и Лиги чемпионов проходили в Москве на знаменитой арене "Лужники". В 1999 году в финале второго по престижу клубного соревнования итальянская "Парма" победила французский "Марсель". А в 2008 году в нашей столице состоялся первый в истории главного еврокубка английский финал, в котором "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти одолел "Челси".

Накануне определены были также хозяева финалов еще двух розыгрышей главного еврокубка. В 2022 году он пройдет на стадионе мюнхенской "Баварии", в 2023 году - на знаменитом лондонском "Уэмбли". Матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году состоится на стадионе в Белфасте (Северная Ирландия).

Также УЕФА официально утвердил название третьего еврокубкового турнира. Он будет называться Лига конференций, в которой примут участие команды, не попавшие в Лигу чемпионов и Лигу Европы. В групповую стадию попадут 32 клуба, поделенные на восемь групп.

Триумфаторы групп пробьются в 1/8 финала, а занявшие вторые места будут соперничать с третьими командами из групп Лиги Европы. Победитель Лиги конференций получит путевку в Лигу Европы. Первый розыгрыш соревнования пройдет в сезоне-2021/22.