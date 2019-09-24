В программу "Вологодский гектар", стартовавшую в апреле этого года, включили три новых муниципалитета - Бабаевский, Вытегорский и Харовский. Поправки в региональный закон приняли на днях депутаты Законодательного собрания Вологодской области, обновленный документ начнет действовать в ноябре 2019-го. Благодаря этому решению к 3,3 тысячи гектаров земли, уже включенной в программу, добавятся еще полторы тысячи гектаров.

Претендовать на бесплатные участки вправе все российские граждане и предприниматели. Физические лица могут получить от одного до десяти гектаров земли, юридические - от одного до ста гектаров. Первый этап уже реализуется в Вожегодском, Вашкинском и Никольском районах. Спрос оказался огромным: к концу августа потенциальные участники подали 452 заявки на более чем 2,5 тысячи гектаров пашни.

Как пояснил заместитель губернатора области Эдуард Зайнак, "Вологодский гектар" направлен на активизацию сельскохозяйственной деятельности в муниципалитетах, в которых востребованность аграрных наделов невысока. Поэтому, к примеру, в Вологодском, Шекснинском, Грязовецком и Череповецком районах, где спрос на участки сельхозназначения превышает предложение, программа реализовываться не будет.

Зато в Бабаевском, Вытегорском и Харовском районах земли нуждаются в эффективных собственниках.

Председатель комитета по аграрному комплексу и продовольствию Законодательного собрания региона Владимир Буланов признался: изначально парламентарии планировали провести мониторинг исполнения программы в трех пилотных муниципалитетах, выяснить, кому предоставлена земля, используется ли она по назначению. И только потом расширять географию. Но благодаря многочисленным обращениям жителей области и аргументам глав муниципалитетов события удалось форсировать.

Сейчас администрации муниципалитетов, которые вскоре подключатся к "Вологодскому гектару", занимаются подбором земель

- В настоящее время земля из фондов перераспределения фактически пропадает - не обрабатывается, зарастает, - заявил представитель администрации Бабаевского района Николай Пузенков. - Если придет эффективный собственник, проблема будет решена. Даже если из ста человек, которые подадут заявки, десять останутся на нашей земле, это уже повод рискнуть, ведь это тоже путь к развитию.

Сыграл свою роль, разумеется, и позитивный опыт трех пилотных муниципалитетов. К примеру, в Никольском районе стараются тщательно отбирать заявителей, просят у них бизнес-планы.

- У нас 34 участка уже предоставлено в собственность, еще 52 заявки согласованы, - поделилась информацией руководитель администрации Никольского района Антонина Баданина. - В большинстве случаев на наделы претендуют фермерские хозяйства, занимающиеся мясным производством. Земля им нужна под пастбища.

Сейчас администрации трех муниципалитетов, которые вскоре подключатся к "Вологодскому гектару", занимаются подбором земель. К ноябрю их занесут в единую информационную систему программы. Как отметила руководитель администрации Харовского района Ольга Миролюбова, в их муниципалитете выбор пал на незаросшие, максимально приближенные к землям населенных пунктов наделы.

- Мы сделали это, чтобы воспользоваться программой могли в первую очередь наши сельхозпроизводители - колхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства, - пояснила Ольга Миролюбова. - Некоторые участки находятся по соседству с теми, что уже используют хозяйства. То есть для нас "Вологодский гектар" - возможность развивать сферу АПК.

P. S.

Интерес к бесплатным гектарам проявляют жители Вологодчины, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской областей и ряда других регионов. В правительстве Вологодской области не исключают, что к весне список муниципалитетов - участников программы вновь расширится.