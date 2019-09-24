Инновационные технологии помогут с переработкой бытового пластика

В Петербурге научились превращать пластиковый мусор во вполне рентабельную продукцию и готовы научить этому других. Как работает новый механизм, выясняла корреспондент "Российской газеты".

По словам члена федерального Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии Сергея Цыбукова, новые технологии начали создавать два года назад в петербургском научно-производственном объединении (НПО) по переработке пластмасс. При этом парадоксальная ситуация, которая сложилась с мусором в России, шокирует:

- При том что мы захораниваем 94 процента отходов, мы вынуждены закупать вторичные полимеры (читай - использованный пластик) за рубежом на миллионы долларов, - говорит эксперт.

Почему это происходит? По нескольким причинам. Первая: в России нет четко отработанной системы раздельного сбора мусора. В результате пластиковая вторичка, которая поступает на предприятия, зачастую некачественна, достойную продукцию, востребованную на рынке, из нее не создашь.

- Это только неспециалисту кажется, что пластик всегда одинаковый, - говорит исполнительный директор предприятия Елена Орлова. - А, например, банка из-под сметаны или бутылка из-под воды - это совершенно разные виды сырья. Одна производится литьевой технологией, другая - выдувной, а есть еще формованная. Различается и химический состав изделий, то есть пластик надо сортировать внутри пластика. И чтобы произвести, например, качественный пластиковый ящик для строительной отрасли, мы должны понимать, сколько "бутылок" можно добавить в этот ящик, чтобы он не развалился при эксплуатации.

Всего НПО изготавливает порядка сотни пластиковых изделий из вторички. Материалы используют разные: полиэтилены, полоприпилены, ПВД, полистиролы, поликарбонаты. А недавно два сотрудника предприятия были приглашены для создания уникального проекта: изготовления пластиковых саней для Антарктиды. Необычная разработка прошла испытания в условиях полюса и скоро будет запущена в производство. На предприятии надеются, что подобные "полярные сани" будут востребованы и для освоения Арктики, а значит, потенциальный заказ на их изготовление весьма перспективен.

Однако этот прорыв был бы невозможен, если бы в одной точке не сошлись три важнейшие составляющие: сырье, оборудование, технологии, а главное - люди, способные этими технологиями управлять.

- За два года мы создали около 50 технических регламентов, это технологии переработки пластиковой вторички для изготовления вполне востребованной качественной продукции, - подчеркивает Сергей Цыбуков. - Это важно. Ведь на рынке до сих пор существует устойчивое мнение, что качественный пластик из вторички получить невозможно. Наши разработки по таким изделиям, как ведро для битума, емкость для типографской краски и экспортный вариант крупногабаритного технического ящика (сейчас мы поставляем такой в Финляндию), доказали, что это не так.

Однако главной проблемой был дефицит профессиональных кадров. Чтобы ее решить, впервые в России "Роснано" вместе с Санкт-Петербургским технологическим университетом, петербургскими экономическим и классическим университетами разработали общую программу обучения и создания инжиниринговых команд, которые взяли на себя переработку вторичных полимеров.

Это первая такая государственная программа. Она состоит из 80 часов обучения, включающих теорию, практику, просчет бизнес-процессов и маркетинговые исследования. Прошедшие обучение - а это 16 человек - прошли экзамен в центре оценки квалификации "Роснано" и получили сертификаты с подтверждением их профстандарта.

Сейчас предприятие ищет партнеров, готовых создать вместе с ним консорциум, который сможет производить пластиковую продукцию из вторички в таком объеме, ассортименте и качестве, которые бы свели к нулю те 94 процента пластиковых отходов, зарываемых сегодня в землю. Ведь в продукции, которую анонсировал завод, заинтересованы и строители, и железнодорожники, и многие другие отрасли народного хозяйства. Эксперты подсчитали, что в среднем пластиковые изделия, произведенные из вторички, в два раза дешевле тех, что синтезируются из натуральных материалов.

Новая образовательная программа позволяет проводить переподготовку кадров с учетом нужд конкретного бизнес-проекта

- Но вторички на рынке мало, - говорит Сергей Цыбуков. - Получается замкнутый круг: нет рынка - нет вторички. Нет своего российского оборудования (оно все импортное). А главное - до недавнего времени не было и кадров, умеющих эту вторичку перерабатывать. Мы попытались разорвать этот замкнутый круг.

По оценкам специалистов, в России сейчас существует "квалификационная яма", в которой оказались 34 миллиона работников. К сожалению, конкретных измерений, какие именно специалисты находятся в этой "яме", чему и как их надо переобучить, чтобы они нашли себе достойное применение в условиях современного производства, на рынке труда пока нет.

Эксперты подчеркивают: опыт, представленный объединенными усилиями предприятия, трех вузов, службы занятости и "Роснано", ценен именно тем, что получена технология переподготовки кадров не вообще (условно говоря, безработного бухгалтера в инженера-химика), а технология переподготовки человека под конкретный и перспективный бизнес-проект.

По данным службы занятости, лишь 12 процентов трудозанятых охвачены обучением "на опережение".

- Очевидно, что есть несоответствие квалификации работников тем квалификациям, которые требуются, - подтверждает Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга. - Но для того, чтобы это изменить, надо провернуть очень большой объем работы на стыке инжиниринга, маркетинга, науки и производства. Это очень сложный процесс. Надо оценить весь рынок образовательных услуг, труда и возможностей конкретного человека.

В более чем пятимиллионном Санкт-Петербурге трудоспособны и могут работать примерно три миллиона человек. Рабочих мест - 2,5-2,6 миллиона. А переподготовкой охвачены не более 20 тысяч человек.

- Но ключевой момент - именно переподготовка, причем с опережающим адресным переобучением, - отмечают эксперты. - Поскольку меняют место работы до полумиллиона человек в год, а технологии меняются стремительно.