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24.09.2019 16:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Агент новой формации

Как отразится рост цен на жилье на петербургском риелторском рынке
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 213(7971)
Сбываются прогнозы экспертов: жилье в новостройках Петербурга начинает дорожать. По их оценкам, в августе рост цен составил 1,6 процента к началу июля и тенденция продолжается. Как водится, быстрее всего подорожание отражается на самом дешевом жилье - небольших квартирах и студиях.

Валентина Нагиева, исполнительный директор оргкомитета конкурса "Доверие потребителя", отмечает, что из-за инфляции, роста НДС и отказа от привычной схемы долевого строительства эксперты прогнозируют удорожание жилья в новостройках к концу года на 10-15 процентов. Каких изменений стоит ждать на риелторском рынке: станет ли меньше покупателей, уменьшатся ли комиссионные агентств недвижимости за сделку, сократится ли количество специалистов по продажам?

Фото: Сергей Михеев
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Валерий Виноградов, вице-президент Российской гильдии риелторов, согласен, что цены на недвижимость на первичном и вторичном рынках Петербурга продемонстрируют до конца года 10-12-процентный рост. Что касается поправок в Федеральный закон о долевом строительстве, они меняют правила игры постепенно: регламентируя отношения банков, застройщиков и потребителей, новые правила обеспечивают большую, чем раньше, защищенность дольщиков.

При этом благодаря притоку региональных покупателей Петербург "обречен" на рост объемов строительства, а потому никаких проблем у риелторских агентств во взаимоотношениях с участниками рынка и дольщиками не будет. По оценкам эксперта, наоборот, застройщики сегодня все чаще обращаются за помощью к риелторам. Хотя бы потому, например, что продать жилье через свой отдел стоит дороже, чем через агентство недвижимости. Кроме того, именно риелторы помогают потребителям избегать таких рисков, как некачественное строительство или задержки сроков строительства.

Однако на рынке риелторских услуг, как и у застройщиков, сегодня происходит передел. По информации специалистов, каждая вторая компания работает на грани рентабельности, а средний чек в Петербурге снижается из-за демпинга. Впрочем, скоро будут введены новые стандарты профессиональной деятельности и на рынке останутся только образованные и сертифицированные риелторы.

Существует и другое мнение: агрессивный выход на рынок IT-ресурсов приводит к тому, что современный потребитель все больше переходит от прямого общения с менеджерами и агентами к самостоятельному поиску жилья в интернете.

По оценка экспертов, каждая вторая компания на риелторском рынке работает на грани рентабельности

Вопрос, что в конечном итоге победит - опыт или новые технологии, интересует многих.

По мнению Екатерины Романенко, председателя правления Санкт-Петербургской палаты недвижимости, сегодня и покупатели, и продавцы квартир находятся в поле "информационной переизбыточности". Еще до принятия решения о покупке или продаже квартиры они пытаются ознакомиться со всей доступной информацией по интересующей теме: смотрят соцсети, читают профильные издания, выясняют репутацию застройщика или агентства недвижимости, изучают технологию проведения сделки, способы расчетов и так далее. Получив гигабайты информации, они не понимают, как ею распорядиться, поскольку полученные знания все равно поверхностны. Современные клиенты, а их подавляющее большинство, как правило, тревожны и недоверчивы. Они и требуют внимательного и бережного отношения.

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Возникает диссонанс. Компании классического типа, имеющие большой опыт добротного проведения сделок, опираются в работе на агентов "старой школы". Те зачастую не могут найти общий язык с подобными клиентами. В свою очередь, новые "продвинутые" покупатели уверены в неспособности таких риелторов внятно рассказать как о преимуществах работы с компанией, так и обо всех важных с точки зрения потребителя нюансах сделки.

Логично предположить, что молодые активные компании, умеющие работать с современными технологиями, начнут отбирать часть клиентского пула у "старичков". Но пока, как отмечают эксперты, доля компаний новой формации на петербургском рынке недвижимости невысока.

Есть и еще один важный момент. В схеме, которую предлагают банки после перехода на проектное финансирование, предусматривается выделение 10 процентов на зарплату сотрудников застройщика, маркетинг и рекламу. Но такой пункт, как комиссионное вознаграждение риелтору, там не предусмотрен. Поэтому многие строительные компании сейчас прорабатывают этот вопрос. Эксперты резюмируют: застройщики заинтересованы в риелторах. Именно они приводят в компанию львиную долю клиентов, и в ближайшие два года критичных изменений в этих взаимоотношениях не произойдет.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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