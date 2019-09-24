Как возродить систему медицинской помощи на Севморпути

Развитие Северного морского пути (СМП) потребует масштабных работ по созданию инфраструктуры - от ледовой проводки до поисково-спасательных работ в случае ЧП.?Важным звеном этой цепи должна стать система оказания медицинской помощи экипажам судов, полагают эксперты. В советское время она четко работала на всех морях страны, но в девяностые годы практически перестала существовать. В частности, были в десятки раз сокращены штаты судовых врачей, и сегодня даже огромные ледоколы зачастую обходятся без них

В Арктике с ее сложными условиями своевременная врачебная помощь особенно необходима, уверены представители морской медицины. При этом они признают, что решить задачу будет непросто: мешают большие расстояния, льды, проблемы со связью, недостаток лечебных учреждений на побережье ряда регионов и другие проблемы.

Когда страна взялась возрождать Севморпуть, на кафедре морской и подводной медицины Северо-Западного госмедуниверситета решили изучить состояние системы здравоохранения вдоль этой трассы. Кандидат медицинских наук, член рабочей группы Минздрава РФ по вопросам морской медицины Александр Будиев прошел на гидрографическом судне весь путь от Мурманска до бухты Провидения. По его словам, ситуация значительно различается в разных частях Арктики.

- В Западном секторе трассы СМП, на территории Архангельской и Мурманской областей, есть крупные многопрофильные лечебные учреждения и санитарная авиация. В этом районе хорошо налажена связь "судно - берег - судно": всегда можно получить радиоконсультацию у врача на берегу и обсудить план эвакуации заболевшего члена экипажа. Но в Восточном секторе Севморпути, который начинается за Карскими воротами, со всем этим могут возникнуть проблемы. Порты там находятся далеко друг от друга, большинству больниц требуется капитальный ремонт, не хватает врачебных кадров, - перечисляет Александр Будиев.

К примеру, в бурно развивающемся порту Сабетта медпомощь в местной амбулатории оказывают только врачи общей практики. При необходимости санавиация эвакуирует больных в Салехард. В поселке Диксон с глубоководным причалом закрылась большая больница, там тоже остался только терапевт.

В Советском Союзе медобеспечением моряков занималась целая сеть центральных бассейновых больниц под руководством Минздрава.

Доставить заболевшего моряка на берег без ледокола невозможно, а на это может уйти пять-шесть дней

- В те годы в Архангельске работали 118 судовых врачей, которые обеспечивали суда морского и речного пароходств и тралфлота, - отмечает профессор Северного государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Валерий Лупачев. - Сегодня их осталось лишь несколько. Прежде судовой врач обязательно был на каждом судне с экипажем от 25 человек. Сейчас этот показатель составляет сто человек, и врачи сопровождают в основном только научные и круизные суда.

Официальной статистики заболеваемости, травматизма и смертности среди моряков нет, но специалисты утверждают, что такие случаи нередки. Порой в северные моря отправляются даже люди с тяжелыми хроническими недугами, каким-то образом прошедшие медкомиссию. А в Арктике они зачастую участвуют в травмоопасных работах - например, самовыгрузке на лед.

- Если случится что-то серьезное, капитан должен знать, куда ему обращаться, - говорит Александр Будиев. - Доставить заболевшего моряка на берег без ледокола невозможно, а на это может уйти пять-шесть дней. В итоге в районную больницу он поступит уже в крайне тяжелом состоянии. Приведу такой пример: голландское судно зашло в устье Енисея, и у боцмана случился инфаркт. Капитан связался с международным морским медцентром в Риме, но там ему сообщили, что Север России - это белое пятно и помочь они не могут. Северный морской путь проходит через многие субъекты РФ, и в каждом из них своя система здравоохранения. В таких условиях очень сложно координировать оказание медицинской помощи морякам. Экипажи не понимают, как им поступать в случае ЧП.

Эксперты считают, что для судоходства на СМП должна быть создана единая система медпомощи во главе с национальным морским медицинским центром. Этого требует и мировая практика. Вопрос регулирует конвенция Международной организации труда "О здравоохранении и медицинском обслуживании моряков". Она предусматривает создание специального центра здравоохранения, предоставление лечебных и профилактических служб в морских портах, подготовку персонала по судовой медицине и сбор информации.

Есть и такой момент: в некоторых случаях моряки должны обращаться только в специально аккредитованные медицинские центры, которые внесены в международный реестр, иначе они не получат страхового возмещения.

По мнению морских медиков, создавать единую систему медпомощи на Севморпути необходимо общими усилиями ведомств, которые занимаются здравоохранением, транспортом и ЧС, а также профсоюзов и судовладельцев.

Мнение

Константин Логунов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор медицинских наук:

- Медицина - это прикладная отрасль, и в зависимости от условий где-то ее может и не быть, все зависит от заказчика. Но "без врача" не означает дешевле, чем с врачом. Да, на иностранных судах их нет, но там приоритеты расставлены иначе. Если моряк обманом сел на борт больным и пришлось тратить средства на его спасение, он будет выплачивать огромный штраф. Есть такая отрасль - морская медицина, по которой проводятся международные симпозиумы, есть практическая сфера деятельности.

Поэтому заниматься этим вопросом нам, безусловно, необходимо.