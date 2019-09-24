Несмотря на продолжающуюся "мусорную реформу", несанкционированные свалки остаются бичом практически всех регионов Северо-Запада. Проблема заключается не только в дефиците легальных площадок для складирования ТКО, но и в сложностях борьбы с нарушителями. Кроме того, решения требует вопрос со штрафными санкциями, которые эксперты называют слишком мягкими.

В Калининградской области с января по август 2019-го сотрудники регионального минприроды выявили 189 несанкционированных свалок. В отношении нарушителей составили 22 административных протокола - они заплатят штрафы на 775,5 тысячи рублей.

При этом во многих случаях виновникам удается избежать ответственности. Узнать, кто именно мусорит, крайне непросто, но еще сложнее доказать сам факт нарушения. Нужно или применять систему фотофиксации, или поймать нарушителя за руку в присутствии свидетелей.

- В Калининградской области в местах, где регулярно выгружаются отходы, должностные лица применяют фотоловушки, - рассказывает министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин. - С их помощью фиксируются факт выгрузки и номер автомобиля нарушителя, что в дальнейшем позволяет возбудить административное производство.

Впрочем, фотоловушки должны стать лишь временным выходом из ситуации, полагает координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Псковской области Сергей Елизаров. Несознательные граждане и юрлица довольно быстро узнают, где расположены камеры.

- Все пустыри и все леса средствами фотофиксации охватить невозможно, да и не нужно, - подчеркивает псковский эксперт. - Ситуация не исправится, пока, с одной стороны, рядом со всеми домохозяйствами и предприятиями не будут находиться контейнеры для сбора ТКО. С другой стороны - пока не повысится общая экологическая культура населения.

Показателен пример Струго-Красненского района Псковской области. К июлю в частном секторе районного центра установили 31 мусоросборник. Незакрытая потребность, по оценкам местных властей, составляла 158 контейнеров. В Новосельской волости насчитывалось 20 контейнеров при общей потребности в 45.

Как подсчитали региональные власти, на обустройство контейнерных площадок во всех муниципалитетах требуется 285 миллионов рублей. В местных бюджетах таких денег нет, поэтому к следующему году необходимо решить вопрос с финансированием на областном или федеральном уровне.

Что касается повышения экологической культуры населения, исправить ситуацию могут экологические уроки в школах. Сергей Елизаров вместе с группой экологов-активистов подготовили такой проект и подали заявку на региональный грант. Результаты конкурса не подведены, но образовательные учреждения уже подают заявки на экоуроки.

Для "действующих" нарушителей, которых перевоспитать не получится, необходимо повысить штрафы. Сейчас санкции административной статьи "несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления" для физических лиц несущественны - от одной до двух тысяч рублей. Размер взыскания, по мнению экспертов, должен исчисляться десятками тысяч рублей - только тогда работа по выявлению нарушителей-граждан будет эффективной. Юридические лица, кстати, уже сейчас платят солидные штрафы - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Ликвидировать свалки по закону должны владельцы земли - будь то предприятия, физические лица или муниципалитеты. Если они получили уведомления, но в течение 30 дней ситуация не меняется, работу выполняет региональный оператор по обращению с отходами, а затем выставляет собственникам счет. Раньше, до появления института регоператоров, в качестве ответственной стороны выступали муниципалитеты.

Пока, впрочем, во многих регионах СЗФО процесс затягивается. В Сыктывкаре крупный незаконный полигон не могут ликвидировать с 2017 года. Мэрия столицы Коми обязала собственника убрать свалку, но ситуация за два года не изменилась. Сейчас региональное отделение ОНФ повторно направило обращение в администрацию Сыктывкара, а также в управление Роспотребнадзора по региону.

Прямая речь

Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта:

- Самая сложная сфера из всей огромной четырехтриллионной программы по экологии - это твердые коммунальные отходы. Мы сильно отстали от цивилизованного мира, могу это открыто признать. Но, с другой стороны, Россия долго запрягает, но быстро едет. Полагаю, нам не понадобится 30-40 лет, как европейцам, чтобы навести порядок в этой сфере. Однако первых значимых результатов можно ждать только тогда, когда мы построим по России около 200 мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий.