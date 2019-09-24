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24.09.2019 19:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен. Об этом заявила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, комментируя ситуацию, при которой россияне не всегда могут попасть в это туристическое место из-за наплыва гостей из Поднебесной.

Фото: iStock
Названы отличия российских туристов от путешественников из других стран

"Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от "Царского села", - отметила Манилова, которую цитирует РИА Новости.

Чиновница добавила, что речь может идти о так называемой регуляции турпотоков. В частности, предлагается ввести график посещений для туристов из Китая.

"Мы будем очень вежливы с нашими гостями, мы отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим [туроператорам] - для вас понедельник. Или понедельник и четверг", - сказала Манилова.

Замминистра дала поручение проработать этот вопрос департаменту музеев и администрации "Царского села". Возможна, такая система будет протестирована в течение некоторого времени.

Экономика Туризм Правительство Минкультуры Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Развитие туризма в России
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