Петербуржец выбросил щенка с четвертого этажа

В Петербурге полицейские возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который выбросил с балкона четвертого этажа щенка питбультерьера. Петербуржец подозревается в жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба регионального управление МВД.

ЧП произошло в доме 107/2 по Гражданскому проспекту. В полицию обратилась 73-летняя соседка, которая стала свидетельницей происшествия.

Полицейские начали проверку и сразу установили, что собака принадлежит 39-летней жительнице той самой квартиры, откуда выбросили животное. Дама рассказала полицейским, что к ней в гости приходил знакомый, которому чем-то не угодила собака.

"Друга семьи" оперативно задержали, допросили и отпустили под обязательство о явке.

Зоозащитники в группе "АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам" отмечают, что щенка удалось спасти. Его увезли в ветеринарную клинику, собрали деньги на лечение и корм. Сейчас зоозащитники ищут щенку новых хозяев и говорят, что приложат все усилия, чтобы он не возвращался в ту квартиру, откуда его в прямом смысле выбросили.