Определены лидеры и аутсайдеры СЗФО по привлекательности рынка труда

Новости

Открытие на невидимой стороне Луны опровергло общепринятую теорию 21:30
Россияне стали реже покупать роскошные автомобили 21:28
СМИ: В Киеве все-таки проверят деятельность сына Байдена 21:27
Жительница Пскова подарила новорожденную дочь через интернет 21:15
Путин заявил об успехах российских атомщиков 20:49
Фильм "Дылда" представит Россию на "Оскаре" 20:39
Французскую компанию обвинили в сотнях смертей из-за лекарства от диабета 20:36
Президента банка "Прайм Финанс" обвинили в хищении 267 млн рублей 20:23
Трамп потребовал от Ирана сменить политику для отмены санкций 19:36
Фильмы с Брэдом Питом и Шайа Ла Бафом - на фестивале "Амфест" 19:15
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село 19:08
СМИ сообщили о выдаче немецких виз обладателям российских паспортов в Донбассе 19:04
В Сети появился официальный трейлер продолжения "Во все тяжкие" 18:59
Nissan официально представил новый Patrol в стране шейхов 18:38
"Почта России" сэкономит 1 млрд рублей за счет повышения энергоэффективности 18:32
Суд перенес заседание по УДО подельника Кокорина и Мамаева 18:04
"Заряженный" универсал Lada Vesta: что с судьбой проекта 18:00
Лебедев напомнил об ответственности судей при рассмотрении дела Устинова 17:56
Китай распробовал московское мороженое, пиво и шоколад 17:40
Верховный суд Испании дал добро на эксгумацию останков Франко 17:38
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя 17:37
Вина "Крымский мост" выпустят к открытию движения поездов через пролив 17:32
Средняя продолжительность жизни в столице за 9 лет возросла на 4 года 17:23
Зураб Церетели лично представит свои работы на выставке в Женеве 17:14
Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 20:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Где лучше работается

Определены лидеры и аутсайдеры СЗФО по привлекательности рынка труда
Текст: Светлана Цыганкова, Марина Ледяева
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 213(7971)
Рынок труда Северо-Западного федерального округа продолжает оставаться неоднородным. Самая благоприятная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, наименее комфортная - в Карелии. Значение индекса рынка труда по итогам прошлого года, которое проанализировали эксперты, варьируется от 44,3 до 92,3 балла. Чем выше рейтинг, тем меньше проблем возникает у работодателей и соискателей с поиском друг друга.

Сначала о технологии подсчета индекса рынка труда. Эксперты проанализировали девять ключевых показателей, включая уровень оплаты, занятость, условия, а также емкость рынка. Все это позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность того или иного региона для потенциального работника.

В первую десятку попали только два региона Северо-Запада. Это Санкт-Петербург (он занимает вторую позицию после Москвы и имеет показатель 92,3 балла) и Ленинградская область (девятое место и 69 баллов).

Фото: iStock
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Привлекательность рынка труда Северной столицы неоспорима и с точки зрения разнообразия вакансий, и с точки зрения предлагаемых зарплат, и с точки зрения условий работы. При этом в Петербурге активно занимаются проблемой кадрового обеспечения инновационных производств, что не может не сказаться положительно на общей ситуации.

Теперь о Ленинградской области. В нынешнем году здесь уже трудоустроили на две тысячи человек больше, чем за соответствующий период прошлого года. По данным пресс-службы регионального правительства, биржа труда за полгода нашла работу для восьми тысяч жителей Ленобласти. 18 тысяч получили помощь по выбору профессии, порядка одной тысячи прошли профессиональное обучение. Самые востребованные рабочие профессии - швея, водитель, слесарь, электрогазосварщик, машинист, монтажник. Актуальны и вакансии военнослужащих, инженеров, врачей, педагогов, медсестер.

Индекс рынка труда Ленинградской области скромнее Северной столицы, но достаточно высок по сравнению с другими регионами СЗФО.?Карелия, например, занимает в федеральном округе последнее место. В республике высок уровень задолженности по заработной плате, в начале года невыплаты приближались к 146 миллионам. Есть проблемы и с ключевыми показателями, на основании которых формировался рейтинг.

В топ-10 попали два региона Северо-Запада - Санкт-Петербург и Ленинградская область

Стабильная ситуация с индексом рынка труда сложилась в Вологодской области. В регионе взяли под четкий контроль вакантные должности. С 1 июля нынешнего года работодатели, независимо от форм собственности, обязаны ежемесячно предоставлять информацию о свободных рабочих местах.

Если говорить об уровне регистрируемой безработицы, то она на Вологодчине снизилась с начала 2019 года. Сейчас в регионе порядка 6,8 тысячи нетрудоустроенных граждан. Об этом сообщил заместитель губернатора области Виталий Тушинов. Решается вопрос о создании дополнительных мест в Череповце. В перспективе планируется увеличить их число и в других городах, в частности, в Красавино.

Как у соседей

К началу сентября в Архангельской области было официально зарегистрировано 8875 безработных. При этом только службы занятости предлагали 13 834 вакансии - на 55 процентов больше. И не низкооплачиваемые места: подавляющее большинство работодателей готовы платить зарплату выше средней по региону.

В Поморье задались вопросом: почему спрос намного превышает предложение, а безработица не исчезает как явление? По данным служб занятости, в основном требуются люди рабочих специальностей, но именно они составляют большинство на бирже труда. Появились и так называемые "профессиональные безработные", которые получают пособие и не очень-то стремятся трудоустроиться: либо не хотят, либо работают где-то неофициально. Во втором случае можно попасть под уголовную ответственность за незаконное получение выплат.

В правительстве Архангельской области изучат структуру безработицы, чтобы совместить спрос и предложение на рынке труда. К этой работе привлекут министерство экономического развития, структуры поддержки бизнеса и муниципалитеты.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Архангельская область Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву