Определены лидеры и аутсайдеры СЗФО по привлекательности рынка труда

Рынок труда Северо-Западного федерального округа продолжает оставаться неоднородным. Самая благоприятная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, наименее комфортная - в Карелии. Значение индекса рынка труда по итогам прошлого года, которое проанализировали эксперты, варьируется от 44,3 до 92,3 балла. Чем выше рейтинг, тем меньше проблем возникает у работодателей и соискателей с поиском друг друга.

Сначала о технологии подсчета индекса рынка труда. Эксперты проанализировали девять ключевых показателей, включая уровень оплаты, занятость, условия, а также емкость рынка. Все это позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность того или иного региона для потенциального работника.

В первую десятку попали только два региона Северо-Запада. Это Санкт-Петербург (он занимает вторую позицию после Москвы и имеет показатель 92,3 балла) и Ленинградская область (девятое место и 69 баллов).

Привлекательность рынка труда Северной столицы неоспорима и с точки зрения разнообразия вакансий, и с точки зрения предлагаемых зарплат, и с точки зрения условий работы. При этом в Петербурге активно занимаются проблемой кадрового обеспечения инновационных производств, что не может не сказаться положительно на общей ситуации.

Теперь о Ленинградской области. В нынешнем году здесь уже трудоустроили на две тысячи человек больше, чем за соответствующий период прошлого года. По данным пресс-службы регионального правительства, биржа труда за полгода нашла работу для восьми тысяч жителей Ленобласти. 18 тысяч получили помощь по выбору профессии, порядка одной тысячи прошли профессиональное обучение. Самые востребованные рабочие профессии - швея, водитель, слесарь, электрогазосварщик, машинист, монтажник. Актуальны и вакансии военнослужащих, инженеров, врачей, педагогов, медсестер.

Индекс рынка труда Ленинградской области скромнее Северной столицы, но достаточно высок по сравнению с другими регионами СЗФО.?Карелия, например, занимает в федеральном округе последнее место. В республике высок уровень задолженности по заработной плате, в начале года невыплаты приближались к 146 миллионам. Есть проблемы и с ключевыми показателями, на основании которых формировался рейтинг.

В топ-10 попали два региона Северо-Запада - Санкт-Петербург и Ленинградская область

Стабильная ситуация с индексом рынка труда сложилась в Вологодской области. В регионе взяли под четкий контроль вакантные должности. С 1 июля нынешнего года работодатели, независимо от форм собственности, обязаны ежемесячно предоставлять информацию о свободных рабочих местах.

Если говорить об уровне регистрируемой безработицы, то она на Вологодчине снизилась с начала 2019 года. Сейчас в регионе порядка 6,8 тысячи нетрудоустроенных граждан. Об этом сообщил заместитель губернатора области Виталий Тушинов. Решается вопрос о создании дополнительных мест в Череповце. В перспективе планируется увеличить их число и в других городах, в частности, в Красавино.

Как у соседей

К началу сентября в Архангельской области было официально зарегистрировано 8875 безработных. При этом только службы занятости предлагали 13 834 вакансии - на 55 процентов больше. И не низкооплачиваемые места: подавляющее большинство работодателей готовы платить зарплату выше средней по региону.

В Поморье задались вопросом: почему спрос намного превышает предложение, а безработица не исчезает как явление? По данным служб занятости, в основном требуются люди рабочих специальностей, но именно они составляют большинство на бирже труда. Появились и так называемые "профессиональные безработные", которые получают пособие и не очень-то стремятся трудоустроиться: либо не хотят, либо работают где-то неофициально. Во втором случае можно попасть под уголовную ответственность за незаконное получение выплат.

В правительстве Архангельской области изучат структуру безработицы, чтобы совместить спрос и предложение на рынке труда. К этой работе привлекут министерство экономического развития, структуры поддержки бизнеса и муниципалитеты.