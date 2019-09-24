Счетная палата предложила оптимизировать неналоговые платежи бизнеса

Все обязательные неналоговые платежи в нашей стране необходимо инвентаризировать. С таким предложением выступила Счетная палата РФ. Сейчас только на федеральном уровне насчитывается несколько сотен сборов, которые не являются налогами, но от их уплаты бизнес и граждане отказаться не вправе. Размеры ставок по некоторым платежам давно потеряли актуальность, многие не имеют экономического обоснования. Итогом инвентаризации должен стать единый реестр - неэффективные и дублирующие друг друга позиции туда войти не должны.

Правовой вакуум

Проблему неналоговых платежей российские бизнес-сообщества и федеральный Минфин обсуждают несколько лет. Эти сборы, бесконтрольно устанавливаемые на всех уровнях власти, растут как снежный ком. В результате увеличивается и административная, и финансовая нагрузка на предпринимателей. Причем в отличие от зарегулированных налогов неналоговые платежи фактически находятся в правовом вакууме. Даже само понятие никак не закреплено законодательно.

Как показал анализ Счетной палаты (СП), в реестре федеральных источников доходов к неналоговым можно отнести порядка 5,5 тысячи записей. Если исключить штрафы, субсидии, субвенции, арендную плату и ряд других сборов, остается более 250 обязательных для бизнеса и граждан платежей. И речь идет только о федеральном уровне власти.

- Мы увидели, что 93 из них находятся в различных кодексах: в Гражданском - 61, в Водном - 7 и так далее, - рассказывает аудитор СП Сергей Штогрин. - Еще 163 платежа - в федеральных законах. В целом по итогам анализа можно сказать, что у нас нет таких законов, которые бы чего-нибудь не устанавливали платить. И практически в каждом платеже выявлены те или иные недостатки.

В этом году Минфин РФ опубликовал законопроект, в котором предложил внести в Налоговый кодекс (НК) несколько квазиналоговых платежей - экологический и утилизационный сборы, отчисления в рамках системы ПЛАТОН и другие. Эта инициатива еще не обрела законодательную силу. Так или иначе, начинать реформу следует не с переноса отдельных позиций в НК, а с инвентаризации и оптимизации всех неналоговых платежей, предполагают в Счетной палате. Важно изучить сборы с позиции экономической эффективности и фискальной значимости.

Ранее с подобной инициативой выступал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Глава ТПП предложил утвердить на законодательном уровне (как федеральном, так и региональном) реестр неналоговых платежей. Все отчисления, включенные в единый перечень, должны быть прозрачными. То есть плательщики в идеале будут знать, кто и для чего собирает эти деньги, на что их планируется потратить, что уже сделано. А от уплаты сборов, не вошедших в реестр, бизнес следует освободить.

Наценка на тягач

Обоснованность многих неналоговых платежей действительно вызывает сомнение у предпринимателей, в том числе утилизационного сбора на технику. Конкретный пример: при ввозе в страну нового импортного седельного тягача массой от 12 до 20 тонн утильсбор составляет 510 тысяч рублей.

За этот же тягач, если его возраст превысил три года, придется заплатить в семь раз больше.

- "Новому" транспортному средству может быть два года одиннадцать месяцев, а якобы "старому" - три года один месяц. Неужели с точки зрения экологических и технических характеристик первый в семь раз лучше второго? - рассуждает руководитель комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской ТПП, вице-президент международного транспортно-логистического предприятия Леонид Степанюк. - Это нелогично. Никак не обоснованы ни сами ставки, ни трехлетняя возрастная планка, после которой резко увеличивается коэффициент. Тот же тягач прекрасно служит и десять лет, и пятнадцать, если его правильно обслуживать.

В РФ насчитывается более 250 обязательных для бизнеса и граждан неналоговых платежей

По словам эксперта, после ввода утилизационного сбора калининградские перевозчики практически перестали обновлять транспортный парк. Назад из других российских регионов в эксклав грузовики нередко идут порожняком. Кроме того, сказываются временные потери на границах, складах временного хранения, многочисленные административные издержки. Новую технику с учетом всех вводных и раньше было невозможно окупить. Из-за дополни- тельного неналогового платежа окупаться перестал и подержанный транспорт.

- Если новый реестр поможет сделать ставки утилизационного сбора более обоснованными, если мы поймем, куда тратятся наши деньги, инициативу можно только приветствовать, - продолжает Леонид Степанюк. - При этом для Калининградской области мы давно предлагаем в принципе отменить утилизационный сбор на грузовую технику - по аналогии с сельскохозяйственной и строительной техникой, на которую уже распространяется такая преференция.

Хотите не хотите - платите

В инвентаризации нуждаются не только неналоговые доходы государства, но и неналоговые расходы бизнеса, развивает тему уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. К ним относятся - по- мимо платежей и сборов - за- траты, обусловленные законодательными новшествами. К примеру, поправки в ФЗ "О безопасности дорожного движения" обязали перевозчиков приобретать тахографы. А из-за изменений в ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники" сотни тысяч предпринимателей по всей стране тратят деньги на онлайн-кассы.

- По нашим прогнозам, как минимум десять процентов псковских микрокомпаний, занимающихся розничной торговлей, официально перестанут работать к концу текущего года в связи с необходимостью приобретать новую контрольно-кассовую технику (ККТ), - отмечает Аркадий Мурылев. - В группе риска - небольшие сельские магазинчики. Их владельцы, они же продавцы, зарабатывают 20-30 тысяч рублей в месяц. Затраты на покупку онлайн-кассы составляют 20-30 тысяч рублей плюс расходы на администрирование и ПО. Многие не захотят лишиться существенной доли дохода, предпочтут закрыть дело или уйти в тень.

При этом цель инвентаризации - отказ от неэффективных платежей - актуальна и в случае с ККТ. Так, бюджет не получает выигрыша, когда онлайн-кассу начинает применять предприятие на ЕНВД. Ведь этот налог рассчитывается на основании показателей, не зависящих от кассового оборота.

- Мы все время вычленяем отрасли, которые не нуждаются в администрировании с помощью онлайн-касс, пытаемся аргументированно донести ин- формацию до законодателей. Будет замечательно, если подобную работу - не только по ККТ, но и по другим расходам бизнеса - встречно начнет проводить федеральный центр, - подводит итог Аркадий Мурылев.

Прямая речь

Владимир Климанов, директор Института реформирования общественных финансов:

- Инициативу, благодаря которой субъекты бизнеса получат четкое понимание об объеме и назначении своих финансовых обязательств, я бы назвал полезной и необходимой. Однако вопрос, можно ли законодательно ограничить возможность бесконтрольного установления новых неналоговых платежей, пока остается открытым. И если на него не ответить, реформа потеряет свою актуальность.