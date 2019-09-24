Стало известно, в каких регионах продаются самые дорогие однушки

Однушки и студии, вопреки расхожему мнению, также могут быть элитным жильем и стоить десятки миллионов рублей. Например, самая дорогая однокомнатная квартира в Петербурге продается за 42,5 миллиона рублей. И это только третье место в рейтинге однушек и студий в самой высокой ценовой категории, составленных сервисом "ЦИАН".

Известно, что самая дорогая однокомнатная квартира, которая выставлена на продажу в Петербурге, расположена на Петроградской стороне в современном жилом комплексе класса "элит". Окна выходят на Малую Невку. Площадь лота составляет 89 квадратных метров.

Самая же дорогая квартира в рейтинге ожидаемо находится в Москве: за 115 миллионов рублей покупатель получит даже не однушку, а студию, правда просторную. Площадь объекта - 95,5 квадратных метра. "Фишкой" объекта является дизайнерская отделка. Ремонт студии выполнен в черно-белых тонах, владельцы с гордостью отмечают, что в этой квартире единственным выделенным помещением является санузел.

Второе место заняла еще одна студия, расположена она в Сочи, по сути это апартаменты. Цена лота 77,37 миллиона рублей, площадь составляет 95,9 квадратных метра.

Однушку с мебелью, сделанной вручную, продают в Красногорске. За 35 миллионов рублей покупатель получит квартиру в современном жилом комплексе площадью 90 квадратных метров.

Стоит отметить, что в большинстве выставленных на продажу однушек сделан дизайнерский ремонт в скандинавском стиле, часто встречаются элементы авангарда. Классика выставляется редко. Например, за 23,79 миллиона продается квартира в Ялте. Она тоже расположена в современном жилом комплексе, но владельцы сделали ремонт в классическом стиле.

Еще одна интересная тенденция - продажа дорогих гостиничных номеров. Например, в рейтинге есть два таких апартамента. Один расположен в Севастополе, номер продается за 13,5 миллионов рублей, это седьмая строчка рейтинга. А на 9-м месте оказались апартаменты в гостиничном комплексе, расположенном в подмосковном Завидово.