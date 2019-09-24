Новости

В Челябинске строительство развязки остановили краеведы 15:32
В Ульяновске семья из четырех человек отравилась газом 15:28
Девочку из США с "маской Бэтмена" будут лечить в Краснодаре 15:28
Найдены охотники на динозавров возрастом 210 миллионов лет 15:18
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ 15:15
Около 500 мероприятий пройдет в Москве в День старшего поколения 15:14
Британский парламент вернется к работе уже в среду 15:14
Facebook заблокировал протрамповскую группу, управляемую украинцами 15:13
Банк России зафиксировал резкое сокращение продаж наличных ретейлом 15:03
В Тюмени ребенка не пустили в детский сад из-за отказа от Манту 15:00
Программа "Московское долголетие" будет расширена с 1 октября 14:59
В суд передано дело о хищении федеральных земель 14:59
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд 14:57
Сыктывкарец заплатит 479 тысяч рублей за курение в самолете 14:56
Российские вузы начнут готовить специалистов по антитеррору 14:51
Ученые выяснили, зачем инки возвели Мачу-Пикчу высоко в горах 14:51
Volvo S60 добирался до российских клиентов четыре месяца 14:47
В Африке обнаружили загадочный минерал 14:47
Стало известно, в каких регионах продаются самые дорогие однушки 14:42
В Кремле оценят законопроект по идентификации сотрудников Росгвардии 14:39
Омбудсмен рассказал о мотивах подростка, готовившего убийство в школе 14:39
С норвежской рыбной фермы "сбежали" зараженные лосоcи 14:31
В Кремле заявили, что наблюдают очередную серию внутриамериканских трений 14:31
АвтоВАЗ рассказал, как проверяет качество коробок передач 14:25
Синоптик рассказал о возвращении бабьего лета в Москву 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 14:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стало известно, в каких регионах продаются самые дорогие однушки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однушки и студии, вопреки расхожему мнению, также могут быть элитным жильем и стоить десятки миллионов рублей. Например, самая дорогая однокомнатная квартира в Петербурге продается за 42,5 миллиона рублей. И это только третье место в рейтинге однушек и студий в самой высокой ценовой категории, составленных сервисом "ЦИАН".

Известно, что самая дорогая однокомнатная квартира, которая выставлена на продажу в Петербурге, расположена на Петроградской стороне в современном жилом комплексе класса "элит". Окна выходят на Малую Невку. Площадь лота составляет 89 квадратных метров.

Фото: iStock
Названы города, где люди больше всего довольны своим уровнем жизни

Самая же дорогая квартира в рейтинге ожидаемо находится в Москве: за 115 миллионов рублей покупатель получит даже не однушку, а студию, правда просторную. Площадь объекта - 95,5 квадратных метра. "Фишкой" объекта является дизайнерская отделка. Ремонт студии выполнен в черно-белых тонах, владельцы с гордостью отмечают, что в этой квартире единственным выделенным помещением является санузел.

Второе место заняла еще одна студия, расположена она в Сочи, по сути это апартаменты. Цена лота 77,37 миллиона рублей, площадь составляет 95,9 квадратных метра.

Однушку с мебелью, сделанной вручную, продают в Красногорске. За 35 миллионов рублей покупатель получит квартиру в современном жилом комплексе площадью 90 квадратных метров.

Стоит отметить, что в большинстве выставленных на продажу однушек сделан дизайнерский ремонт в скандинавском стиле, часто встречаются элементы авангарда. Классика выставляется редко. Например, за 23,79 миллиона продается квартира в Ялте. Она тоже расположена в современном жилом комплексе, но владельцы сделали ремонт в классическом стиле.

Еще одна интересная тенденция - продажа дорогих гостиничных номеров. Например, в рейтинге есть два таких апартамента. Один расположен в Севастополе, номер продается за 13,5 миллионов рублей, это седьмая строчка рейтинга. А на 9-м месте оказались апартаменты в гостиничном комплексе, расположенном в подмосковном Завидово.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Краснодарский край ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Британский парламент вернется к работе уже в среду
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Полицейские получат право объявлять гражданам предостережение