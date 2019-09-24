В Царском Селе могут ограничить поток иностранных гостей

В петербургском музее-заповеднике "Царское Село" могут ввести ограничения на посещение для иностранных туристов. Такую мысль высказала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Речь идет прежде всего о китайских группах. По словам экскурсоводов, количество гостей из Поднебесной в Царском Селе сейчас достигает 80-90 процентов от всех туристов. Они создают огромные очереди, увидев которые, россияне просто разворачиваются и уходят.

- Ситуация в Царском Селе давно вышла из-под контроля, - говорит гид-переводчик Дарья Анахина. - На пути к кассам там стоят предупреждающие таблички: "Время ожидания в очереди - больше трех (четырех и даже пяти) часов". Но гостей из Китая, стремящихся увидеть Янтарную комнату, это не останавливает.

Что делать - не очень понятно. Разделять туристов по национальному признаку в музее не имеют права. Запрещать людям стоять в гигантских очередях - тоже. Между тем интерес к музею с каждым годом растет, а пропускная способность его залов остается неизменной.

Россияне, которые приехали в Пушкин издалека, но попасть в музей не смогли, возмущаются и пишут жалобы в министерство культуры. В ведомстве признают: в музее-заповеднике действительно "туристический коллапс". Настало время вводить регуляцию турпотоков. В частности, как рассказала Алла Манилова, для гостей из-за рубежа будет введен график посещений.

- Мы будем вежливы с нашими гостями, но грамотно отрегулируем ситуацию, - заверила Алла Манилова.

Директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова, в свою очередь, предлагает ввести электронную систему продажи билетов по паспортам. Это позволит туристам приезжать в музей к определенному времени и не стоять в очереди. И в то же время исключит массовую скупку билетов для провода групп.