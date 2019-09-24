В Петербурге предпринимателям подготовили тысячу участков под киоски

Комитет имущественных отношений (КИО) Смольного актуализировал схему размещения нестационарных торговых объектов. Для предпринимателей это хорошая новость, ведь фактически по 931 участку профильные комитеты Смольного уже выдали положительные заключения. А значит, процедура их оформления в аренду будет значительно упрощена. Всего были уточнены данные по 1785 местам для размещения киосков.

По данным КИО, земля будет выставляться на торги или предоставляться целевым образом. Сейчас ведомство рекомендует предпринимателям изучить схему в геоинформационной системе Петербурга, а затем подавать документы на участки, которые обозначены как свободные.

В принципе, по такому алгоритму предприниматели подавали заявки и раньше. Но существовала серьезная проблема: часть мест хоть и фигурировали в схеме НТО, но взять их в аренду было нельзя. Дело в том, что КИО по каждому земельному объекту получает заключение от других исполнительных органов государственной власти.

Например, если на участке расположен канализационный люк, то ставить сюда киоск по понятным причинам нельзя. Но люк может быть не обозначен в схеме. И предприниматель, который ориентируется исключительно на электронную карту, понятия не имеет, что есть такое ограничение.

Сейчас в системе остаются только те участки, которые бизнесу реально могут передать в аренду

Получалась следующая ситуация: бизнесмен подавал документы, в КИО инициировали процесс передачи участка, и тут как раз выяснялась история с люком. Предпринимателю отказывали, он находил другой участок, оформлял его, а первый оставался в схеме и ждал следующего интересанта.

Такая процедура была неудобна всем участникам. Сами предприниматели тратили время на оформление заявок на землю, которую заведомо не могли получить. Сотрудники КИО инициировали начало процедуры, а потом долго объясняли бизнесмену, почему участок есть в схеме, но отдать его нельзя. Сотрудники других профильных комитетов и администраций тоже переводили пачки бумаги, из раза в раз выдавая отказное заключение на один и тот же объект.

В начале года в КИО решили действовать радикально и стали исключать из схемы эти самые отказные земли. Таким образом, сейчас в системе остаются те территории, которые бизнесу реально могут передать. Стоит отметить, что участков в Петербурге довольно много, поэтому работа по актуализации данных продолжается. В КИО предпринимателям советуют выбирать из схемы объекты, на которых стоит метка о положительном заключении исполнительных органов государственной власти.