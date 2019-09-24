В Петербурге завели дело после драки со стрельбой у ресторана

В Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства драки со стрельбой у ресторана по улице Кременчугской. С места происшествия госпитализированы двое человек.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на драку пожаловались местные жители. К приезду наряда полиции конфликт уже прекратился.

Тем не менее, сотрудники полиции выяснили, что возле дверей заведения повздорили трое безработных молодых людей. Спор быстро перешел в рукопашную, а затем один из участников потасовки и вовсе достал травматический пистолет и открыл стрельбу по оппонентам.

В результате один из участников спора и сам стрелок получили травмы. Полиция завела дело о хулиганстве.