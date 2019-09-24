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24.09.2019 20:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шушарик, Славный или ...

Петербуржцы выбирают имя для нового трамвая
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петебург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
В Петербурге появится новый скоростной трамвай. Он будет ходить на юг города по маршруту Купчино - Шушары - Славянка.
Горожане трамваями "Чижик" довольны: они не только быстрые, но и удобные. Фото: РИА Новости Горожане трамваями "Чижик" довольны: они не только быстрые, но и удобные. Фото: РИА Новости
Горожане трамваями "Чижик" довольны: они не только быстрые, но и удобные. Фото: РИА Новости

Новому трамваю нужно народное имя, считает губернатор Александр Беглов. На своей странице в соцсетях он предложил петербуржцам присылать свои варианты. Горожане с готовностью откликнулись. Самые очевидные предложения перекликаются с "Чижиком" (первым скоростным трамваем Северной столицы) - Пыжик, Стриж, Щегол, Ястреб, Орленок... Другие петербуржцы отталкивались от направления: Купчиком или Шушариком. Из неожиданного - Спартанка-экспресс или Славный. Петербурженка Юлия Макеева, предложившая последнее имя, пояснила: "Это название эсминца, защищавшего Ленинград в блокаду".

Фото: Пресс-служба "Горэлектротранса"
Петербургские трамваи начнут ходить, как поезда в метро

Городские власти пока никак не комментируют предложенные варианты. Впрочем, времени для обсуждения достаточно: до того, как "Шушарик" или "Орленок" выйдет на рельсы, пройдет не меньше трех лет. Это концессионный проект - в создание трамвайной сети вкладывается частный бизнес. "Чижик", курсирующий в Красногвардейском районе, работает по такому же принципу. Горожане трамваями этой линии довольны: они не только быстрые, но и удобные.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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