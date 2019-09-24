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24.09.2019 11:11
Проект: В регионах

Важен каждый человек

В Вологодской области пролонгируют социальные программы
Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 213(7971)
Реализуемые в Вологодской области программы по повышению уровня и качества жизни в следующем году продолжатся в полном объеме. Также в регионе намерены инициировать новые проекты по итогам выездных градсоветов. Все эти начинания Вологодская область финансирует за счет средств из собственного бюджета развития, который имеет все тенденции к росту.
Олег Кувшинников официально вступил в должность и начал формировать состав правительства. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Олег Кувшинников официально вступил в должность и начал формировать состав правительства. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Олег Кувшинников официально вступил в должность и начал формировать состав правительства. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Курс, который Вологодская область взяла в начале 2012 года, будет продолжен. Олег Кувшинников одержал уверенную победу на губернаторских выборах. За него отдали свои голоса 60,79 процента избирателей. На прошлой неделе Олег Кувшинников официально вступил в должность и начал формировать состав правительства.

Кардинальных кадровых перестановок команда губернатора не претерпела. Пока не назначен только профильный вице-губернатор по образованию и соцвопросам.

Изменения произошли в сенате. Так, вместо Николая Тихомирова, долгие годы представлявшего интересы Вологодчины в Совете Федерации, сенатором стала Елена Авдеева, которая в последние два года трудилась на посту мэра Череповца. Кадровые ротации проводятся в рабочем режиме, расслабляться некогда, ведь сейчас ведется активное формирование бюджета субъекта на 2020 год.

В последние годы область демонстрирует высокие показатели развития. Из депрессивных регионов Вологодчина превращается в один из ведущих субъектов. Так, региону удалось удвоить свой ВРП, по этому показателю Вологодская область занимает теперь 26-е место в РФ. Колоссальными темпами растут инвестиции, в данный момент Вологодская область по привлечению средств занимает шестое место в стране. Ожидается, что в следующем году регион получит 100 миллиардов рублей инвестиций в рамках реализации нацпроектов.

Вологодская область значительно повысила зарплаты бюджетникам, в том числе и тем категориям, что не вошли в "майские указы"

Успехи Вологодской области выглядят тем более впечатляющими на фоне того, что еще семь лет назад по ключевым показателям экономики регион занимал худшие позиции в стране. Например, в 2012 году госдолг составлял 105 процентов от объема собственных средств областного бюджета, область реально стояла на пороге банкротства и находилась на 81-м из 85 мест в стране. Сейчас по данному показателю Вологодчина поднялась на 25-е место, все коммерческие кредиты полностью погашены. По сравнению с 2011 годом доходы консолидированного бюджета области выросли практически в два раза и составят в 2019 году 90 миллиардов рублей.

И в принципе это не предел. Выступая на церемонии вступления в должность, Олег Кувшинников отметил, что область имеет все шансы преодолеть исторический рубеж: нарастить объемы консолидированного бюджета до 100 миллиардов рублей и увеличить траты на развитие области до 55 миллиардов рублей.

На бюджет развития Вологодчина перешла в конце прошлого года, когда стало понятно: тотальная экономия и грамотный менеджмент позволили региону выбраться из финансовой ямы. Тогда же был сформирован ряд местных программ, направленных на поддержку самых разных категорий граждан и повышение качества жизни.

В частности, Вологодская область значительно повысила зарплаты бюджетникам, в том числе и тем категориям, которые не вошли в "майские указы". Были проиндексированы стипендии студентам колледжей, повышены доплаты на топливо для жителей сельской местности, увеличены ежемесячные денежные выплаты пенсионерам. Также в области стали реализовываться проекты по созданию качественной и комфортной среды, причем речь шла не только о Вологде или Череповце. В деревнях и селах стали устанавливать фонари, восстанавливать местные дома культуры, а для улучшения связей между территориями муниципалитетам начали предоставлять автобусы.

Многие проекты появились после выездных градсоветов - это совещания на местах, которые проводит лично губернатор. После градсоветов принимаются ключевые для территорий решения, например, о новом строительстве или реконструкции социальных объектов. Вторая волна выездных градсоветов начнется уже с середины октября.

Прямая речь

Александр Гуцан, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО:

- Я уверен, что динамика, которая была задана в предшествующие годы, сохранится. Грандиозные планы, масштабные проекты, заложенные в программу развития региона, будут успешно реализованы.

Не сомневаюсь, что Вологодская область станет еще более привлекательной и комфортной для проживания.

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области:

- Нам удалось создать прочную базу для развития нашей родной Вологодчины. Сейчас нужно идти дальше, не сбавляя темпа. Объем предстоящей работы огромный, и мы к ней готовы. Главным для нас по-прежнему остается жизнь каждого конкретного вологжанина, повышение уровня жизни в каждом городе, в каждом селе, в каждом населенном пункте. Уверен, что наша единая сила, воля, желание, энергия и труд принесут успех на благо всей нашей Вологодской земли.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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