Жительница Пскова подарила новорожденную дочь через интернет

Три года в исправительной колонии общего режима проведет 24-летняя жительница Пскова. Она родила дочь и попыталась ее подарить через интернет.

Как сообщает Следственный комитет по Псковской области, девочку дарили 47-летней вологжанке.

Женщины были едва знакомы, но активно переписывались в социальных сетях. Изначально следователи подозревали, что имеют дело с фактом торговли людьми. Но впоследствии установили: ребенка мать передавала безвозмездно.

"Сделка" не состоялась. Ребенка изъяли сотрудники полиции и поместили в больницу.

Суд назначил наказание не только псковитянке, но и вологжанке. За попытку получить в дар ребенка она проведет в исправительной колонии два года и четыре месяца.