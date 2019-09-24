Девочку из США с "маской Бэтмена" будут лечить в России

Девочку из США, которая родилась с родимым пятном на все лицо, напоминающим "маску Бэтмена", будут лечить в Краснодаре. Все операции проведет кубанский хирург-онколог Павел Попов, работающий в частной клинике. Девочку отказались лечить в США, но неожиданно за сложный случай взялись кубанские врачи. Как стало известно "РГ", маленькая американка вместе со своей мамой Кэрол должна прилететь в Краснодар уже завтра, 25 сентября.

Корреспондент "РГ" поговорил с исполнительным директором краснодарской клиники лазерной терапии Андреем Алексуткиным, который рассказал, почему мама американской девочки согласилась проводить операцию в России.

- Поскольку наша клиника специализируется на онкологических заболеваниях кожи и сложных заболеваниях, мы отслеживаем подобные случаи по всему миру, - рассказывает Андрей Алексуткин. - Поэтому мы заинтересовались ситуацией в США, где у женщины родилась девочка с большим пятном на лице. В американском обществе по-разному отреагировали на появление такой девочки. Одни местные жители начали настоящую травлю женщины, говоря, что она родила урода. В то же время другие американцы начали активно помогать молодой маме, которая заняла активную социальную позицию, отстаивая права своего ребенка на жизнь. Мы связались с Кэрол через соцсети и предложили лечиться у нас. Сначала она категорически отказалась, сказав, что живет в США и лечиться ее дочь будет только там. Но позже женщина изучила работы нашей клиники, мы устроили видеоконференцию через интернет, она пообщалась с врачом и в итоге согласилась на лечение в Краснодаре.

В клинике добавили, что Кэрол вместе со своей дочерью будет жить в кубанской столице все время, пока будет проходить лечение. Сначала маленькая американка должна пройти акклиматизацию и привыкнуть к другому часовому поясу, и только потом начнутся операции.

По словам представителей кубанской клиники, в США медики предложили вылечить ребенка, но заявили, что для этого может потребоваться до 100 процедур. Семья девочки оказалась к этому не готова. К тому же такое большое количество операций может представлять опасность для жизни и здоровья девочки.

В Краснодаре, по словам врачей медучреждения, "технология позволяет провести исцеление в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств".

Известно, что хирургу Павлу Попову, который будет лечить новорожденную американку с "пятном Бэтмена", 48 лет, он имеет 20-летний стаж работы в медицине.

Выяснилось, что мама маленькой девочки, Кэрол, является бразильянкой, но живет в США и имеет двойное гражданство - Соединенных штатов и Бразилии. Деньги на лечение своей дочери и на дорогостоящий перелет из Америки в Россию и обратно женщина собирает через краудфандинговые платформы. Лечение в Краснодарской клинике для нее будет платным, а вот апартаменты на время лечения ей предоставит это же медучреждение безвозмездно.