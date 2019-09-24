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24.09.2019 22:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чисто сработано

Супруги Рукавишниковы превратили свалку во фруктовый сад
Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя № 215(7973)
Виктор и Светлана Рукавишниковы из Новочеркасска взяли землю, на которой была стихийная свалка, в аренду и собственными руками сделали из этого места благоухающий сад.
Это виноград из сада на свалке, и живописнее, и полезнее. Фото: Тагир Раджавов/РГ Это виноград из сада на свалке, и живописнее, и полезнее. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Это виноград из сада на свалке, и живописнее, и полезнее. Фото: Тагир Раджавов/РГ

- Мы поженились на соседней улице. И приходили любоваться прекрасным видом, который потом стал зловонной свалкой, - вспоминает Виктор.

По его словам, стихийные свалки появились в Новочеркасске лет двадцать назад.
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- До этого к каждому дому подъезжала "мусорка", и люди выносили туда отходы. Бутылки сдавали: пустая стоила 15 копеек, - рассказывает Рукавишников.

Несколько лет назад Виктор и Светлана в переулке Коротком купили домик. Желающих было немало, место тихое. Но покупатели, увидев соседство, уходили.

Свалка заняла 3 сотки. Супруги взялись за нее в прямом смысле своими руками. Что могли, собрали в мешки и вывезли на санкционированный полигон. Наняли трактор и разровняли верхний слой. Сверху засыпали землей, а это десять "КАМАЗов".

Но вскоре свалка возродилась. Если ранее везли мусор грузовиками, теперь мешками на легковых автомобилях.

Виктор и Светлана снова все очистили и посадили деревья. Но мусор высыпали прямо между стволами.

- Свалка горела три-четыре раза. Пожарные зальют ее водой, а она потом несколько дней дымится. Под землей же хлам не вывезешь, представляете, какой смрад стоял! - говорит Светлана.

Упрямые супруги не сдались. Виктор распечатал фотографии свалки до уборки и после и отправился на прием к мэру города.

- Рассказал ему о ситуации, о том, что мне не все равно, каким будет родной город. Мэр поверил, но направил на свалку комиссию удостовериться, что не вру, - продолжает Рукавишников.

Проверили и участок под свалкой отдали Рукавишниковым в аренду - чуть более тысячи рублей в год.

Снова супруги убрали верхний слой мусора и насыпали землю. Подключились соседи: привезли лишнюю землю и ракушечник.

Фото: Discha-AS / iStock
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Рукавишниковы насадили деревья и кустарник. Получился прекрасный сад, с яблонями, грушами, виноградом и розами. Урожаем делятся с соседями. Виктор занялся колировкой сортов деревьев и пчеловодством. Ульев немного, но меда хватает семье на весь год.

- Пчела не укусит, если у человека добрая энергетика, - открывает Виктор крышку улья без перчаток.

"Если бы не ребята, свалка росла бы дальше. По городу и в его окрестностях их хватает", - признаются соседи.

Руковишниковы задолго до старта мусорной реформы разделяли свои отходы и сдавали.

Сейчас Виктор сажает деревья уже за пределами бывшей свалки, на муниципальной земле, следить за которой просто некому. Чтобы было красиво.

- Пусть вспоминают меня люди добрым словом.

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