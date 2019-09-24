В Краснодарском крае создан региональный союз работодателей в сфере физической культуры и спорта. Это первое подобное объединение в стране. Инициаторы уверены, что пилотный проект позволит сформировать в крае систему независимой оценки услуг в учреждениях отрасли, в том числе в фитнес-клубах. Ведь до сегодняшнего дня привычные для нас спортзалы с тренажерами не имели четкого правового статуса. С принятием же в августе закона о деятельности таких заведений они перешли на законное положение.

Напомним, закон обязал привлекать к работе в фитнес-центрах только квалифицированных сотрудников и тренеров, то есть тех, кто на самом деле обладает необходимыми знаниями и навыками для оказания соответствующих услуг.

Также фитнес-центры должны будут работать по профстандартам, которые еще только предстоит принять.

- Краснодарский край - спортивный регион, в котором развита фитнес-индустрия: у нас работают все самые крупные фитнес-операторы России. И главная цель союза, прежде всего, в защите законных прав и интересов профессионального спортивного сообщества в социально-трудовых и экономических сферах, вопросах инфраструктуры и кадров. В регионе есть профессиональные клубы, где хотят не только заниматься детско-юношеским спортом, но и еще внедрять программы подготовки тренеров, - рассказал генеральный директор Союза работодателей в сфере физической культуры и спорта Кубани Максим Осадник.

В Краснодаре сейчас около 200 фитнес-клубов и спортзалов. Они есть практически во всех микрорайонах, как крупные с бассейнами и самым современным оборудованием, так и "малыши" в арендуемых залах цокольных этажей.Средняя цена ежегодного абонемента - от 15 тысяч рублей в небольшом зале до 40 в крупных сетевых. При этом люди понимают: чтобы обладать красивой фигурой, нужно не только платить, но и регулярно выполнять физические упражнения. Поэтому тренажеры для многих стали неотъемлемой частью жизни. Так что проблем с заполняемостью залов сейчас нет.

Эксперты уверены, что небольшие клубы, арендующие помещения, сейчас доживают свой век. В крупных городах Кубани многие владельцы спортзалов уже вынуждены закрывать и перепродавать свой бизнес

При этом эксперты в один голос отмечают нехватку специалистов в индустрии фитнеса. На должность персонального тренера сейчас может заступить как бывший спортсмен, так и достигший хороших личных результатов любитель без медицинских, педагогических и спортивных знаний. В итоге "работа над весом" для клиента напоминает русскую рулетку: если попал к дилетанту, то можешь не поправить здоровье, а, напротив, потерять.

- Действительно, в отрасли наблюдается дефицит профессионалов, я сейчас никак не могу найти хорошего тренера в наш спортзал, - говорит управляющий краснодарским клубом, мастер спорта по пауэрлифтингу Олег Авраменко. - Много клубов нацелено на максимальную прибыль, поэтому берут в инструкторы всех, в том числе крепких парней с двухмесячными курсами за плечами. Вот это-то и опасно, так как к каждому клиенту нужен индивидуальный подход: нагрузка и питание корректируются в зависимости от физического состояния человека, перенесенных им травм и болезней. На мой взгляд, новый закон поможет решить проблему с нечистоплотными организациями, но фитнес - многогранная сфера, и пока неясно, как будут работать на практике профстандарты.

В Федерации профессионалов фитнеса Краснодарского края нехватку кадров также объясняют погоней спортивных клубов за прибылью.

- До последнего времени благодаря высокому спросу фитнес был интересен инвесторам, однако это сложный бизнес: ведь уже на стадии планирования нужно учитывать требования и нормы различных надзорных ведомств. Затем приходится приобретать дорогое оборудование, покупать или арендовать помещение, за содержание которого также нужно платить. Поэтому бывает, что из экономии владельцы клубов не уделяют должного внимания профессионализму персонала, в итоге снижается качество услуг, - считает президент Федерации профессионалов фитнеса Краснодарского края Анна Сандул.

При этом эксперты уверены, что небольшие клубы, арендующие помещения, сейчас доживают свой век. В крупных городах Кубани многие владельцы спортзалов уже вынуждены закрывать и перепродавать свой бизнес. Выживают же сетевые фитнес-центры, у которых залы в собственности и весь бизнес четко структурирован.

- Учитывая, что до последнего времени фитнеса у нас в стране официально не было, здесь подвизалось много случайных людей. Хорошо бы им иметь высшее физкультурное образование. Однако в ведущем Кубанском университете физической культуры, спорта и туризма нет заочной программы "Фитнес-инструктор, - подытоживает Анна Сандул.

Альтернативой становятся учебные центры и школы, в Краснодарском крае их несколько, но не у всех есть лицензия на оказание фитнес-услуг. Как надеются специалисты, благодаря новому закону о профстандартах в отрасли станет больше квалифицированных работников.