Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время своего визита в один из районов Кубани согласился с предложением фермеров снизить ставку на аренду земли для животноводов с 2 до 0,3 процента. Речь идет об угодьях, которые используют для выпаса или сенокоса.

Теперь по поручению главы региона департамент имущественных отношений края должен провести масштабную работу и заново определить статус земель, выяснив, используются они под пашню или под пастбище, чтобы установить льготную арендную плату для животноводов.

Для аграриев, которые занимаются разведением крупного рогатого скота (КРС), стоимость земли под выпас животных и выращивание кормовых культур - ключевой вопрос ведения бизнеса, поскольку на эти две позиции приходится почти 50 процентов расходов. Другими словами, от того, по какой цене обходятся корма и выпас животных, напрямую зависит уровень доходов фермы. И неудивительно, что власти края озаботились тем, как помочь предпринимателям в этой сфере. Ведь молочное и мясное животноводство - это головная боль сельского хозяйства Кубани.

Дело в том, что за минувшие 20 лет поголовье КРС в крае сократилось вдвое. По данным регионального минсельхоза, если в 2000 году численность КРС на Кубани составляла 924 тысячи голов (из них 398 тысяч коров), то к 2019 году осталось всего 525 тысяч, из которых коров - 209,5 тысячи.

Но даже с такими показателями Краснодарский край является одним из лидеров животноводства в России. По итогам 2018 года Кубань занимает третье место в стране по производству молока в хозяйствах всех категорий и второе место по его производству в сельхозпредприятиях. В ЮФО около 40 процентов всей животноводческой продукции дает только один Краснодарский край. Ежегодно Кубань дает около 1,5 миллиона тонн молока и свыше 500 тысяч тонн мяса в живом весе.

Однако эти показатели ниже, чем в 2000 году. Главная причина снижения в том, что многие аграрии переключились на производство экономически более выгодного зерна. Стоит отметить, что в результате кубанский каравай достиг рекордных 13 миллионов тонн зерновых, включая пшеницу, ячмень и кукурузу.

- Господдержка животноводства в крае, конечно, есть, - рассказывает фермер из Павловского района Кубани Василий Ляшенко. - Например, на создание молочно-товарной фермы выделяют гранты до 30 миллионов рублей. Но при этом надо иметь 40 процентов собственных средств от общей суммы инвестиций. Субсидируется и производство молока - доплачивают 1,2 рубля за каждый литр. Доначисляют за мясное животноводство - по 90 рублей за килограмм веса. Тем не менее многие фермеры все равно отказываются от животноводства. Переходят на выращивание зерна или овощей. Потому что работа с КРС - это очень тяжелый каждодневный труд, требующий постоянного внимания и пребывания на ферме. Корову надо доить ежедневно, три раза в сутки. Если всего один раз не подоил, начинаются проблемы, молоко застаивается, животное может даже погибнуть. А первое доение происходит в три часа ночи. И вот так - регулярно. При рождении телят за ними надо ухаживать, как за младенцами. А если приплод в стаде несколько десятков? Приходится жить на ферме, чтобы за всем следить круглосуточно. Отказаться от приплода тоже нельзя: не будет телят, не станет и молока. И все перечисленное это только маленькая часть сложностей. При этом рентабельность молочного животноводства невысокая, пять, максимум десять процентов. Поэтому выращивать зерно гораздо выгоднее.

Вместе с тем молоко является социально значимым продуктом, отказаться от которого невозможно. Только благодаря кубанским зорькам и буренкам на столе у жителей Краснодарского края, да и всего юга страны появляются разные виды сыра, творога и мороженого. Поэтому власти региона стараются всячески поддерживать животноводство. По данным минсельхоза края, на Кубани сейчас заложили два крупных молочно-товарных предприятия. В Павловском районе на проектную мощность выходит ферма, рассчитанная на 1,8 тысячи коров с продуктивностью не менее 11 тонн молока в год от каждой коровы. А в Каневском районе строят суперкомплекс на три тысячи голов. Ожидается, что он будет производить свыше 30 тысяч тонн молока в год.

Однако фермеры говорят о двойственном ощущении от работы с госорганами: с одной стороны, они чувствуют поддержку, а с другой - давление контролирующих и налоговых ведомств только усиливается.

Ежегодно на Кубани производится около 1,5 миллиона тонн молока и свыше 500 тысяч тонн мяса в живом весе

- Для нас сейчас главная проблема - это проверки, - рассказывает глава семейной животноводческой фермы Федор Куропятник. - Потому что контролеры приезжают чуть ли не каждую неделю и выставляют такие требования, будто у меня ядерный реактор во дворе, а не молочная ферма. Иногда все это заканчивается штрафами. Такая ситуация пагубно влияет на работу, срывает графики, забирает последнюю прибыль. Кроме того, для малейшего действия нужно иногда собирать такой ворох документов, что становится страшно. Вот последний пример: надо снести старый телятник, который еще несколько лет назад развалился. От него остался только фундамент. Но в кадастре он по-прежнему числится. Так вот, чтобы его официально снести и списать, нужно подготовить настолько серьезный проект, как будто это жилая многоэтажка в центре Сочи! Это огромные финансовые затраты.

Еще одна проблема - дорогие корма. Фермеру, у которого нет своей земли, приходится арендовать ее по достаточно высоким ставкам. На это и пожаловались губернатору аграрии.

Теперь департамент имущественных отношений края должен заново определить статус многих земель в крае, выдав заключение, являются они пашней или пастбищем. Это масштабная работа, которая наверняка потребует много времени. В случае принятия соответствующего регионального закона животноводческие фермы смогут получить земли в аренду под выпас скота по льготным ставкам, сниженным с 2 до 0,3 процента. Для сельчан это будет огромным подспорьем. Однако, по словам самих фермеров, опрошенных "РГ", гораздо более важное значение для них имеет снижение давления контролирующих органов и возможность экономить в том числе при выращивании кормовых культур, а не только на выпасе животных.

Мнение

Андрей Коробка, вице-губернатор Краснодарского края:

- Животноводству сейчас уделяем особое внимание. Ежегодно на развитие этого направления мы выделяем более миллиарда рублей. Средства идут на племенное животноводство, приобретение племенного молодняка, содержание товарного маточного поголовья КРС мясных пород. Есть отдельные программы поддержки животноводства в фермерских хозяйствах, в частности, предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. С 2020 года мы планируем существенно увеличить финансирование этой отрасли.