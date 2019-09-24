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24.09.2019 14:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение. Об этом "РГ" сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Путь тестового поезда от таманского до керченского берега занял около 30 минут, уточнили в инфоцентре.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября. Но технологические железнодорожные составы уже пересекали пролив - с их помощью на полуостров доставляют инертные материалы и конструкции, необходимые для достройки железнодорожного подхода к мосту.

Уже в начале декабря через Керченский пролив пойдут первые пассажирские и грузовые составы. А на минувшей неделе на полуостров завезены первые локомотивы для пассажирских поездов.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
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