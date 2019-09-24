По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение. Об этом "РГ" сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Путь тестового поезда от таманского до керченского берега занял около 30 минут, уточнили в инфоцентре.

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября. Но технологические железнодорожные составы уже пересекали пролив - с их помощью на полуостров доставляют инертные материалы и конструкции, необходимые для достройки железнодорожного подхода к мосту.

Уже в начале декабря через Керченский пролив пойдут первые пассажирские и грузовые составы. А на минувшей неделе на полуостров завезены первые локомотивы для пассажирских поездов.